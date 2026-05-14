42 пожара са потушени в страната за денонощие

Няма информация за пострадали

14.05.2026 | 08:52 ч. Обновена: 14.05.2026 | 08:52 ч.
Снимка: БГНЕС

Общо 42 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Няма загинали и пострадали, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР.

Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

От 00:00 до 24:00 ч. на 13 май пожарните екипи са реагирали на 108 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 14 пожара. От тях три са били в жилищни сгради, един - в промишлена сграда, един - в спомагателна, временна или паянтова постройка, три - в транспортни средства, и един - в съоръжение на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 28 пожара.

Извършени са 64 спасителни дейности и помощни операции, включително три при катастрофи с транспортни средства, като са регистрирани са и две лъжливи повиквания, пише БТА.

