Глобиха с 950 000 паунда онлайн форум заради самоубийства

Британският медиен регулатор наложи глоба от 950 000 паунда на базирания в САЩ оператор на онлайн форум, обвиняван във връзка със 130 смъртни случая във Великобритания, за "съдържание, насърчаващо и подпомагащо самоубийство".
Без да назовава сайта, Ofcom съобщи, че регулаторът е "заключил, че доставчикът на форума е пропуснал - и продължава да пропуска - да изпълни задълженията си за оценка и ограничаване на риска хора в Обединеното кралство да се натъкнат на незаконно съдържание в услугата му".
Ofcom също така разпореди платформата да предприеме действия за предотвратяване на достъпа на британски потребители до съдържание, насърчаващо самоубийство, в рамките на 10 работни дни, в противен случай ще бъде блокирана във Великобритания.
След започнато разследване през април 2025 г. регулаторът заяви, че е открил "ръководства и теми, описващи различни методи за самоубийство, някои от които са налични в сайта от години".
Първоначално платформата е твърдяла, че не е длъжна да предприема действия, тъй като е базирана в Съединените щати. Регулаторът обаче подчерта, че британският Закон за онлайн безопасност задължава спазване на британското законодателство, което забранява умишлено насърчаване или подпомагане на самоубийство, както и изисква премахване на вредно съдържание.
В публикация в платформата X фондацията за превенция на самоубийства Molly Rose Foundation изчисли, че 130 души са починали във Великобритания, след като са следвали съветите, открити във форума.