Срещата между Си и Тръмп в Пекин приключи

Официалният разговор между президентите на Китай и САЩ - Си Дзинпин и Доналд Тръмп - в Голямата зала на народа в Пекин приключи, предадоха Китайската централна телевизия CCTV и агенция Xinhua.

След срещата Си обсъди икономическото сътрудничество между двете страни с видни бизнесмени, които са част от американската делегация, водена от Тръмп.

Китайският лидер приветства желанието на САЩ за равнопоставеност в това сътрудничество, отбелязват китайските държавни медии.

След разговорите в Голямата зала на народа Си и Тръмп посетиха Храма на Небето - религиозен комплекс от XV век в Пекин, който символизира връзката между Земята и Небето, съобщава БТА.