Как дроновете променят ролята на снайперистите във войната

Традиционната роля на украинските снайперисти намалява поради дроновете, снабдени с експлозиви, като рекордьорът Вячеслав Ковалски сега подпомага пилотите на дронове. В наши дни Вячеслав Ковалски има нова работа: подкрепа на пилотите на дронове. Той не е излизал да стреля от повече от година и половина. Малките дронове, които са евтини и могат да бъдат снабдени с експлозиви, промениха облика на войната в Украйна, измествайки някои традиционни военни роли на заден план. Наблюдателите, които призовават артилерийски удари, вече не са необходими. Екипажите на танковете загубиха самочувствието си, тъй като техните превозни средства са основни цели за въздушните апарати, пише WSJ. Безпилотните летателни апарати са особено подходящи за двете основни задачи на снайпериста - разузнаване и целенасочено убиване. Ключовите им предимства включват по-голям обхват на видимост, маневреност и разполагаемост: ако мисията се провали, загубата е апарат на стойност хиляди долари, а не човешки живот. Украйна все още използва снайперисти. САЩ също продължават да ги обучават.

Но в Украйна те се използват все по-рядко и в променяща се роля, която става все по-опасна.

Много снайперисти, като Ковалски, вярват, че ерата на снайперизма е отминала. Ковалски, 60-годишен бивш бизнесмен, стана известен, след като "Уол Стрийт Джърнъл" го разкри като човека, който е натиснал спусъка при това, което Украйна обяви за рекорден изстрел през ноември 2023 г. Името му влезе в пантеона на снайперистите, който за първи път беше създаден от британските и германските войски по време на позиционната война през Първата световна война.

Сред снайперистите са родената в Украйна Людмила Павличенко, наричана "Лейди Смърт" заради високия си брой убити по време на Втората световна война, и считан за най-смъртоносния американски снайперист, старши унтер-офицер Крис Кайл.

На фронтовата линия млади войници молеха Ковалски за селфита, приятелите на децата му ги разпитваха за баща им, а популярният американски рапър Йит публикува снимката му в социалните медии. Но на фронтовата линия звездата на Ковалски вече започваше да залязва. Неговата част виждаше все по-малко цели.

Руските войници се адаптираха към бойно поле с повсеместни дронове, като подобриха прикритието си. През петте си мисии през 2024 г. той не уцели нито една цел. Тази есен екипът забеляза руски войници в укритие на около 1,5 мили разстояние. Те оставаха под земята през деня, а Ковалски нямаше подходящи оптични мерници, за да стреля в тъмното.

Украински дронове бомбардираха укритието и на следващата сутрин руските войници излязоха, за да огледат щетите. Ковалски стреля, но той брои попадение само ако е 100% сигурен, че е такова. Сега той работи главно като асистент на операторите на дронове, помагайки им да заемат позициите си, да монтират експлозиви на дрона и понякога да навигират, като същевременно действа като част от сила за бързо реагиране, ако нещо се обърка. Дроновете имат няколко предимства пред снайперистите.

При разузнаване снайперистът не може да се сравни с гледката от птичи поглед на дрона или със скоростта, с която той може да се движи. Дроновете, за разлика от куршумите, могат да завиват. Взривната бойна глава на дрона може да нанесе повече щети от тези куршуми.

Снайперистите обикновено работят в екипи от поне двама души

и трябва да пренасят големи количества оборудване, включително оръжия с голям калибър, дронове за наблюдение, камери и дори малки генератори. След това вървят до 6 мили, за да не бъдат забелязани, докато носят това оборудване, като през цялото време се опитват да избягват дроновете. Те могат да прекарат до седмица на позиция, преди да се върнат. Дроновете са направили традиционната роля на снайпериста много по-опасна.

Дроновете направиха традиционната роля на снайпериста - да се приближава до или дори зад вражеските линии в продължение на дни - много по-опасна. Сега почти няма къде да се скриеш. Дори ако снайперистът успее да намери скривалище, топлината на тялото му може да го затопли достатъчно, за да бъде забелязан от дронове с термовизионни камери.

Няколко украински бригади заявиха, че все по-рядко използват традиционния снайперист. Все пак други казват, че те продължават да имат важна роля, особено когато действат като експертни стрелци в рамките на пехотна единица. Западни държави като САЩ и Великобритания заявяват, че не се отказват от снайперите си. Говорител на Пентагона заяви, че американската армия все още обучава толкова снайпери и е актуализирала курса си, за да отговори на разпространението на дроновете.

"Човешкият снайперист е критичен, незаглушим ресурс без следа на съвременното бойно поле", заяви говорителят, подполковник Вони Л. Райт.

Украински командир на снайперисти, чиято позивна е Койот, заяви, че войските все още са необходими за заемане и удържане на позиции, а снайперистите са част от тази пехота. Неговите снайперисти, например, се целят в руски войници, проникнали зад украинските линии или останали изолирани след настъплението на Украйна.

Снайперистът може да действа при всякакви метеорологични условия, за разлика от дроновете, които се затрудняват при облачно или мъгливо време, заяви Койот, който командва снайперска единица от 28 души.

През лятото на 2024 г. около 15 от неговите снайперисти заемат позиции във високи сгради в източния град Торецк и забелязват група от около 35 руснаци, които дроновете са пропуснали.

Докато руснаците се приближават в три отряда, снайперистите убиват 16 от тях, като губят само един от своите, каза Койоте, помагайки на украинската пехота да се оттегли, докато руските сили обкръжават града.

Снайперистите също са част от отбраната срещу дронове и Украйна дори експериментира с използването им за сваляне на Shaheds с голям обсег. Ковалски, който е възпитан да не насочва пушка към човек, когато стреля като спортист, каза, че има един аспект от старата му работа, за който не му липсва: убиването.