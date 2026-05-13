Руски войници се предават пред украински бойни роботи

Украинска компания, произвеждаща наземни роботи, заяви, че е изненадана да види руски войници да се предават пред нейните машини. Украинските въоръжени сили разпространиха множество видеоклипове, показващи руски войници, които се предават пред безпилотни наземни превозни средства (UGV), които все по-често поемат бойните задачи на хората и се използват, за да държат украинските войски на по-голямо разстояние от бойните действия, пише BI. Олег Федоришин, директор по научноизследователска и развойна дейност в DevDroid, която произвежда бойни роботи и системи за монтиране на оръжия за картечници и гранатомети, заяви, че е бил изненадан от съобщенията, че руски войници са се предали на един от роботите на компанията.

"Разбира се, бях малко изненадан", каза той. Федоришин заяви, че роботите са подходящи за тази конкретна роля, защото намаляват опасността за украинските войски.

Предалият се руски войник би могъл да атакува приближаващите се войници или да взриви граната, каза той, нещо, за което Украйна вече е съобщавала, че се е случвало. Ако вместо това се приближи робот и те изберат такъв ход, тогава най-лошият сценарий е просто да "унищожат малко метал, и това е всичко".

Една широко разгласена капитулация беше през януари. DevDroid сподели кадри от една от своите системи TW-7.62, която залавя трима руски войници. Във видеото трима мъже вървят с вдигнати ръце и след това лягат на земята. Компанията написа, че операцията е означавала, че "няма риск за нашите бойци" и че това е "това, което е съвременната война".

Федоришин заяви, че руски войници са се предали на роботи от типа "DevDroid" и в други случаи.

"Не става въпрос само за този един инцидент."

Украинските части не споделят пълни оперативни подробности с производителите, но Федоришин сподели, че подозира, че вероятно наблизо са имали войници, като мисията е била подкрепена и от въздушни дронове. Все пак, според него, използването на роботизираната система за капитулацията е спомогнало за осигуряването на безопасността на войниците.

Роботите все по-често се използват за пленяване на руски войници.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви през април, че Украйна за първи път е принудила руски войници да се предадат и е превзела позициите им, използвайки само въздушни дронове и наземни роботи, без участието на пехота. Това е било направено "без загуби от наша страна", каза той.

Наземните роботи са по-нови в войната от въздушните дронове, но бързо променят хода на сраженията. Те се използват за евакуиране на ранени войници, пренасяне на оборудване и оръжия, стрелба по или взривяване на руски позиции, както и за поставяне и отстраняване на мини. Тъй като Украйна залага силно на роботизираните системи, Зеленски заяви миналия месец, че е възложил на служителите да произведат поне 50 000 наземни робота през тази година. А министърът на отбраната Михаил Федоров заяви, че целта на страната е 100% от логистиката на фронта да се извършва от роботизирани системи, а не от хора.

Тези усилия идват в момент, в който броят на бойните мисии с участието на роботи се е увеличил значително през последните месеци. По време на войната са заснети и руски войници, които се предават на безпилотни летателни апарати. В някои случаи войниците са показвани писмени послания, видими за камерите на дроновете, или са следвали инструкции за капитулация, хвърлени или излъчени от украински дронове. През 2022 г. Украйна публикува видео с инструкции за руските войници как да се предадат на украинските дронове. Украйна съобщава за руски войници, които се предават по време на войната, на фона на съобщения за нисък морал, минимална подготовка и смъртоносни атаки от типа "месна вълна".

Русия също държи украински военнопленници. Украйна е споделила видеоклипове, които според нея показват руски войници, които се самоубиват, вместо да бъдат пленени, като твърди, че някои командири инструктират войниците да не се предават. Украйна активно насърчава руските войници да се предадат чрез програма, наречена "Искам да живея", която обещава третиране в съответствие с Женевската конвенция, включително храна и медицински грижи. Уебсайтът на услугата гласи, че "не сте сами - няколко хиляди военнослужещи вече са спасили живота си, като се предадоха доброволно".