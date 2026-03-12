Тласна ли парламентът Румъния към война след вчерашното решение?

Спорове, освирквания и шум от вувузели превзеха румънския парламент вчера, по време на дебатите дали американски военни активи трябва да бъдат приети на територията на Румъния. По-рано през деня се проведе съвет по сигурността, след който президентът Никушор Дан увери гражданите, че страната им няма да бъде изложена на опасност, ако се съгласи да приеме исканията на САЩ.

От общо 297 присъстващи депутати и сенатори 272 гласуваха "за", 18 "против", петима се въздържаха и двама не гласуваха. Така предложението американски изтребители да кацнат в базата " Михаил Когълничану", за да участват в бойните действия в Близкия изток, беше прието.

Скандалите започнаха още по време на Комисията по отбрана, където се гледа искането на САЩ. Няколко избрани длъжностни лица от SOS Румъния и групата на ПАСЕ искаха да присъстват на срещата, но не им беше разрешен достъп. Те се оплакаха, че Румъния е тласкана към война.

По-късно, на дебатите в Народното събрание, няколко депутати от опозицията изразиха същите притеснения.

"Скъпи румънци, нашата клетва за вярност беше и е към румънския народ, а не към която и да е друга организация. Избираме да останем лоялни към тази клетва и обявяваме, че не можем да гласуваме и не се съгласяваме с писмата и гаранциите на Никушор Дан, идващи от г-н Гриндяну и други нездравословни части от румънската политика. Нямаме гаранция, че целта и намеренията са само отбранителни. Нямаме гаранция, че някой ще защити тези военни бази. Не знаем колко войници са останали и не знаем много, много други неща", каза Джордже Симион от парламентарната трибуна. "Само 64 парламентаристи се запознаха с този класифициран документ. Имаме отговорност към румънския народ никой гражданин да не бъде изложен на рискове. Днес е Европейският ден за възпоменание на жертвите на тероризма. Анализът на риска за Румъния от терористичен режим на мули и аятоласи трябва да бъде направен спешно. Румъния трябва да остане безопасна страна, но ние ценим стратегическото партньорство със Съединените американски щати. Въпреки това, ние имаме дълга и отговорността да защитаваме румънците от война. Всеки румънец е важен! Не бива ненужно да тревожим гражданите на страната, но имаме задължението да им кажем истината и не можем да гарантираме, че в този момент няма рискове за сигурността им."

Той изпрати послание до Негово Превъзходителство Дарил Ниренберг, посланик на Съединените щати в Румъния, като цитира румънския поет Михай Еминеску: "Докато все още сме в мир, ви приветстваме!"

"Румънският народ е народ, който обича Бог и мира. Нашите отношения със Съединените щати са екзистенциални. Нашите баби и дядовци и родители, г-н посланик, възлагаха надеждите си на Америка както по време на съветската окупация, така и по време на Румънската революция от 1989 г. Сега искаме да знаем за какво гласуваме", добави Симион.

Той припомни изборите, които "бяха отменени и днешното решение е взето от нелегитимна власт, резултат от кражбата на румънския вот през декември 2024 г."

"А сега румънците гледат с надежда към Съединените американски щати и ви молим да не търгувате с надеждата ни и да не легитимирате нелегитимна власт. Това ще има катастрофални последици. Бъдете като посланик на съюзник на румънците, а не като господар, и ви уверявам, и ние уверяваме всички американски колеги, че ще имате уважението и любовта на румънския народ, стига да не правите неща против волята на румънския народ. Днес казваме "да" на мира и днес казваме на румънците, че не заслужаваме през 2026 г. да бъдем водени от тази коалиция, която излага живота им на опасност. Избираме мира!", завърши Симион.

Лидерът на Социалдемократическата партия Сорин Гриндяну беше освиркван от опозицията, която използва и свирки, и вувузели. Квесторите бяха помолени да се намесят, за да възстановят мира и реда в събралите се пленарни заседания.

"Намираме се в безпрецедентен международен контекст на сигурност. Конфликтът в Близкия изток се припокрива с войната в Украйна. Румъния има не само правото, но и отговорността активно да допринася за укрепването на регионалната сигурност. В този контекст одобряването на искането на САЩ е естествен и необходим жест. Това е ясен сигнал, че Румъния спазва ангажиментите си и че е сериозен партньор и може да допринесе за сигурността на своите съюзници. Гласуването е доказателство за отговорност като съюзническа държава", защити Гриндяну искането на САЩ да разположи военни активи в Румъния.

В защита на пристигането на американски военни самолети се изказа и депутатът от USR Адриан Димитриу. Той също беше освиркван от опозицията.

"Това е много добър ден за Румъния и аз съм щастлив, че сме тук. Това е денят, в който виждаме кои са предателите и кои са истинските патриоти. Това е ден, в който виждаме кой е с Вашингтон и кой е с Москва. Това е ден, в който виждаме кой е с Тръмп и кой е с Путин. Вие, за съжаление, сте с Путин", заяви Димитриу.

Той добави, че Румъния ще отговори утвърдително всеки път, когато стратегическият ни съюзник поиска помощ.

"Румъния е нормализирана. Румъния спазва думата си. И да, ние ще отговорим утвърдително всеки път, когато нашият стратегически партньор поиска помощ. Защото с присъствието на Съединените щати тук ще успеем да осигурим сигурността, за която вашите лидери, AUR-истите и SOS-истите, от Кремъл треперят. Те не искат да имаме американски войски тук и затова се държите по този див начин", добави депутатът.

Депутатът от POT Анамария Гаврила заяви, че "Никушор Дан беше назначен за президент на Румъния", но "днес виждаме, че президентът Никушор Дан е шега, както показа Доналд Тръмп".

"Тези искания от нашите стратегически партньори се договарят. Никушор Дан не ни казва какво се договаря. Той не поема отговорност за решение, свързано с CSAT. Румъния влиза във военен конфликт, тъй като вие дойдохте с това решение в парламента и не искате да поемате отговорност. Ние подкрепяме участието в отбранителни действия, инициирани от нашите американски партньори, и задълженията на партньорите от НАТО, но не можем да вземаме решения сляпо, за които много парламентаристи не знаят", коментира тя.

На свой ред премиерът Илие Болоян заяви, че важни решения не могат да се вземат с вувузели, а с отговорност.

"Тук съм в знак на уважение към гражданите на Румъния и към парламента на нашата страна и в качеството си на министър-председател ви уверявам, че това предложение е в интерес на нашата страна, то е за безопасността на румънците. Това е предложение, направено с отговорност, което показва, че Румъния е надежден съюзник в тази част на света и е предложение, направено с отговорност. Уважаеми колеги, с цялото ми уважение, помислете какво означава да се вземат важни решения за страната. Те не могат да се вземат с вувузели, а винаги трябва да се вземат с отговорност. От тази гледна точка ви моля да гласувате за това предложение в интерес на Румъния", каза Болоян.