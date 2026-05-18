Круизният кораб, заразен с хантавирус, пристигна в Ротердам

Круизният кораб, засегнат от смъртоносна епидемия от хантавирус, пристигна в пристанището на Ротердам за дезинфекция, превозвайки тялото на германска жертва.

В същото време канадец беше поставен под карантина, след като стана първият човек в Северна Америка с положителен тест за вируса, пренасян от плъхове.

MV Hondius прекара последните шест дни в плаване от Канарските острови, където останалите пътници бяха ескортирани от кораба от персонал в защитно облекло и се качиха на полети до повече от 20 държави, за да влязат под карантина.

Огнището на кораба достигна 11 случая, девет от които са потвърдени.

Трима пътници са починали, включително холандска двойка, за която здравните власти смятат, че е първата, изложена на вируса, докато е посещавала Южна Америка.

Корабът е пътувал от Тенерифе по крайбрежието на Африка и Европа с 25 членове на екипажа и двама медицински персонал.

Според корабния оператор Oceanwide Expeditions никой на борда не изпитва никакви симптоми.

Членовете на екипажа, които не могат да се върнат у дома, ще бъдат поставени под карантина в Холандия, където вече се намират около две дузини пътници и екипаж, след като са пристигнали в страната с поредица от полети през предходните две седмици.

Пътници под наблюдение

Осемнадесет американци в момента са под наблюдение в специализирани здравни заведения в Съединените щати, предназначени за лечение на хора с опасни инфекциозни заболявания.

След като всички на борда слязат, корабът ще бъде деконтаминиран въз основа на холандските насоки за обществено здраве.

"Вземат се лични предпазни мерки, за да се гарантира, че почистващите не е необходимо да бъдат под карантина след почистването“, заяви здравното министерство в писмо до холандския парламент миналата седмица.

Служители на общественото здравеопазване ще инспектират кораба, преди да му бъде разрешено да отплава отново. Огнището на хантавирус на борда на MV Hondius е първият известен случай на круизен кораб.

Холандската компания, която е собственик на круизния кораб, заяви, че не предвижда промени в дейността си. Тя има арктически круизен кораб, който отплава от Кефлавик, Исландия, на 29 май.

Френският институт "Пастьор“ заяви в събота, че е секвенирал напълно вируса Andes, открит при френски пътник от круизния кораб MV Hondius, и е установил, че той съвпада с вируси, вече известни в Южна Америка, без досега доказателства за нови характеристики, които биха го направили по-заразен или по-опасен. Д-р Бони Хенри, здравен служител на провинцията Британска Колумбия, обяви в събота, че един от четиримата канадци, изолирани в провинцията след слизане от кораба MV Hondius по-рано този месец, е получил "предполагаемо положителен“ тест.

Тя каза, че неидентифицираният човек е част от двойка на около 70 години от Юкон, които са в изолация, откакто се завърнаха в страната на 10 май, и развиха "леки симптоми“ в четвъртък, включително треска и главоболие.

Тест на пациента късно в петък вечерта е положителен за щама на хантавирус Andes, което по-късно е потвърдено с допълнителни тестове от Националната микробиологична лаборатория в Уинипег, според CBC.

Другият човек също е имал "незначителни симптоми“ при оценката, но е дал отрицателен резултат за вируса.

"Пациентът [с положителен тест] е стабилен, симптомите остават леки в този момент и той все още е в болница в изолация, като се наблюдава и получава грижи, ако е необходимо, от екипа на здравните работници в болницата“, каза д-р Хенри.

В същото време, каза тя, трети пътник от круизен кораб, който е бил в изолация в Британска Колумбия, също на около 70 години, е преместен в болница за оценка и тестване от съображения за повишено внимание.

Междувременно, четвърти човек от Британска Колумбия на около 50-годишна възраст, който живее в чужбина, продължава да е изолира в дома си.