ЕС трябва да преразгледа отношенията с партньорите, които подкрепят Русия и Иран

Европейският върховен представител по външна политика и сигурност Кая Калас коментира, че ЕС трябва да бъде гъвкав и да преразгледа отношенията си с партньорите, които подкрепят Русия и Иран. Изказването на Калас идва преди началото на заседанието на европейските министри, посветено на въпросите на развитието.

“Ако искаме да бъдем геополитически фактор, трябва да действаме по-стратегически по отношение на хуманитарната помощ и търговията, да включваме въпросите на сигурността в сътрудничеството с партньорите, добави тя. Трябва да отчитаме собствените си интереси”, настоя Калас.

Русия да бъде притисната

Дипломатът коментира, че мирните преговори за Украйна са в застой и Русия трябва да бъде притисната да се върне на масата за преговори, особено в момент, когато не изглежда в най-силната си позиция. По нейните думи Китай поддържа тесни отношения с Русия и има роля да убеди Москва да спре войната. Калас допълни, че Украйна може да очаква първия превод от общия заем от 90 милиарда евро в началото на юни.

Калас добави, че е добре, че големите сили САЩ и Китай са на общо мнение за нуждата от възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток. “Китай има влияние над Иран и се надявам Пекин да разговаря с Техеран за отваряне на протока”, каза Калас.

Според нея изход от кризата може да се намери в преговори между Иран и САЩ. / БТА