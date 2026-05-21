Петрова се срещна със Сибига, България стои зад усилията на ЕС И САЩ за мир в Украйна

Разговорът се проведе в рамките на неформалната среща на министрите на външните работи на НАТО

21.05.2026 | 19:08 ч.
Снимка: МВнР

България подкрепя и остава ангажирана с координираните усилия на Европейския съюз и САЩ за постигане на справедлив и траен мир в Украйна, основан на Устава на ООН и принципите на международното право, каза министърът на външните работи Велислава Петрова на среща с министъра на външните работи на Украйна Андрий Сибига, съобщиха от Министерството на външните работи.

Разговорът се проведе в рамките на неформалната среща на министрите на външните работи на НАТО в шведския град Хелсингборг. При срещата обсъдени бяха области за сътрудничество от взаимен интерес, сред които сигурността, енергетиката, възстановяването и логистиката. Разгледан беше и въпросът за правата на българското национално малцинство в Украйна – най-голямата историческа българска диаспора зад граница, който е от изключителна важност за българската държава, посочиха от министерството. 

Сред темите на срещата беше също и европейската интеграция на Украйна в контекста на очакваното начало на предприсъединителните преговори чрез отваряне на първия преговорен клъстер – „Основополагащи въпроси“. 

Министър Петрова проведе разговори и с подсекретаря по политическите въпроси в Държавния департамент на САЩ Алисън Хукър, както и с министъра на външните работи на Канада Анита Ананд.

Днес в разговор със Стивън Даути, държавен министър за Европа, Северна Америка и отвъдморските територии на Обединеното кралство, българският министър на отбраната Димитър Стоянов заяви, че конфликтът в Украйна няма да бъде решен на бойното поле, както и че все повече държавни глави от ЕС започват да говорят за сядане на масата на преговорите.

