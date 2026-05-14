Унгария извика руския посланик заради ударите с дронове в Западна Украйна

Унгария привика руския посланик заради атаката с дронове срещу Западна Украйна, съобщи премиерът Петер Мадяр, цитиран от Ройтерс.

Ръководителят на дипломатическата мисия на Москва е извикан за днес в Министерството на външните работи, за да се срещне с външния министър Анита Орбан, каза министър-председателят на пресконференция след първото заседание на новото унгарско правителство.

На срещата Орбан ще осъди нападението и ще поиска обяснение кога Русия възнамерява да приключи продължаващата вече повече от четири години война с Украйна, добави той.

По-рано вчера Орбан каза във видеообръщение във фейсбук, че Унгария "категорично осъжда" руските удари срещу населените с етнически унгарци райони в Западна Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски приветства привикването на руския посланик като "важно послание".

"Москва отново показа, че е сериозна заплаха не само за Украйна, но и за всички свои съседи и Европа като цяло", написа в Телеграм Зеленски от Румъния, където взе участие във форум по сигурността.

По-рано вчера Русия предприе дневна атака с дронове срещу Украйна. Мишена на ударите беше критична инфраструктура, а най-малко трима души в Западна Украйна бяха убити. Членуващата в НАТО Полша вдигна изтребители по тревога.

Руското посолство в Будапеща засега не е коментирало.

Правителството на бившия унгарски премиер Виктор Орбан поддържаше тесни връзки с Москва дори и след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

(БТА)