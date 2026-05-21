Приликите и разликите в посещенията на Тръмп и Путин в Китай

На пръв поглед, срещите на върха на китайския лидер Си Дзинпин с американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин изглеждаха доста сходни - с официални ръкостискания на площад Тянанмън в Пекин, ентусиазирани поздрави от деца, размахващи цветя, и маршируващи колони от войници, червен килим. Двете посещения разкриха и колко различни са отношенията на Китай с двете страни.

По време на посещението на Тръмп Китай се стремеше да стабилизира връзките си със Съединените щати, докато пътуването на Путин послужи за задълбочаване на стратегическото му партньорство с Русия.

Си наблегна на церемониалното гостоприемство по време на посещението на Тръмп, включително рядката обиколка на Джуннанхай, бивша императорска градина, която сега служи като щаб на висшето ръководство на Китай. Пекин разбра, че Тръмп силно цени видимите прояви на уважение, каза Джордж Чен, партньор за практиката "Голям Китай“ в The Asia Group. "Си знае, че това е, което Тръмп цени: да бъде третиран като ВИП, уважаван пред камерите.“

С Путин, добави Чен, Си премина към същността. "Потвърждаване на договора за приятелство, подписване на нови енергийни споразумения и повторно подчертаване на партньорството им "без ограничения“, добави той.

Приликите и контрастите започнаха с графика

Разликите между двете посещения започнаха с тяхната продължителност: президентът на САЩ остана в Китай три дни, докато посещението на Путин продължи два.

И двамата лидери бяха посрещнати на площад Тянанмън с церемониална охрана, военен оркестър и деца, развяващи знамена.

И двамата проведоха и закрити срещи със Си в Голямата зала на народа, до площада.

Тръмп също така получи частна обиколка на Храма на небето и се разходи из императорските градини на Джуннанхай, припомня АР.

За разлика от американския президент, Путин прекара голяма част от времето си със Си в Голямата зала на народа, където двамата президенти разгледаха фотоизложба за отношенията между Китай и Русия, а по-късно пиха и чай.

Пътуването миналата седмица беше второто посещение на Тръмп в Китай като президент. За Путин това беше 25-то му посещение в страната.

Най-ясно се прокраднаха посланията

Основният контраст между двете срещи на върха беше в посланията им.

С Тръмп, Си се фокусира върху необходимостта от поддържане на относително стабилни отношения след месеци на напрежение и търговска война между двете най-големи икономики в света. Той призова президента на САЩ да гледа на Китай като на партньор, а не като на съперник. И Търмп, и Си се съгласиха да работят за това, което определиха като "конструктивни отношения между Китай и САЩ със стратегическа стабилност“.

С Путин, Си се стреми да засили и задълбочи дългогодишното партньорство, което е едновременно стратегическо и икономически важно за двете страни.

Докато САЩ и Китай все още се опитват да стабилизират търговските си връзки, Москва и Пекин потвърдиха отново отношенията си като основни партньори. Путин заяви, че "движещата сила“ на отношенията е енергийният сектор, особено петролът и газът.

Си подписа споразумения само с един от президентите

Китай и Русия постигнаха над 40 споразумения за сътрудничество, обхващащи области, включително търговия, технологии и медиен обмен. Двамата лидери подписаха и съвместна декларация, описваща Русия и Китай като "важни центрове на сила в многополюсен свят“.

Тръмп и Си, за разлика от тях, не подписаха съвместна декларация, нито наблюдаваха публично подписването на каквито и да било споразумения по време на посещението. Едва след като президентът на САЩ напусна Пекин, двете страни обявиха подробностите за няколко споразумения, като Вашингтон заяви, че Китай се е съгласил да купува американски селскостопански продукти на годишна база от 17 милиарда долара и да закупи 200 самолета Boeing.

"Китай и Русия постигнаха още споразумения, а с Китай и САЩ какви са споразуменията? Дори това не е много ясно“, каза Клаус Сунг, анализатор в Института за китайски изследвания "Меркатор“ в Берлин.

Лайл Морис, старши сътрудник по китайската национална сигурност и външна политика в Центъра за анализ на Китай към Института за политика на обществото в Азия, заяви, че най-голямата изненада от срещите между Си Дзинпин и Путин е, че изглежда не е подписано официално споразумение за плана за газопровода "Силата на Сибир 2“, който би могъл да пренася газ от Русия до Китай през Монголия.

"Това е огромен удар за Русия и Путин“, каза той.

Путин и Тръмп имат различни позиции по въпроса за Тайван

Москва е тясно свързана с Пекин по въпроса за Тайван, островната демокрация, която Китай твърди за своя. Междувременно САЩ поддържат умишлено двусмислена позиция по въпроса за острова и служат като негов основен неформален поддръжник и доставчик на оръжие.

Си ясно заяви пред Тръмп, че Тайван е най-важният въпрос в двустранните отношения и предупреди, че неправилното боравене с връзките на САЩ със самоуправляващия се остров може да доведе до конфронтация между двете страни.

Тръмп не се обърна публично към Тайван по време на посещението си. Но на връщане към Съединените щати той определи продажбите на оръжие на Тайван като "много добър коефициент за преговори“ с Китай, коментари, които предизвикаха безпокойство на острова.

С Путин нямаше признаци на несъгласие по въпроса.

В съвместната декларация, подписана от Си и Путин, Русия потвърди противопоставянето си на тайванската независимост "под каквато и да е форма“ и изрази подкрепа за това, което определи като усилията на Китай да защити своя суверенитет и да постигне "национално обединение“.

Според китайското външно министерство и двете страни са изразили загриженост относно това, което те наричат ​​"ускорена ремилитаризация“ на Япония, на фона на обтегнатите китайско-японски отношения заради Тайван.