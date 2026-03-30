Куба под натиск, династията Кастро се завръща

Когато президентът на Куба Мигел Диас-Канел потвърди този месец, че правителството му води тайни преговори с администрацията на Тръмп, той разкри, че човекът, който ръководи преговорите, е „историческият лидер на революцията“.

Това почетно звание е запазено за 94-годишния Раул Кастро, който наследи брат си Фидел Кастро като президент на Куба от 2008 до 2018 г., преди да се оттегли от публичното пространство, за да създаде образ на граждански преход под ръководството на г-н Диас-Канел.

Но с Куба на ръба на икономическия колапс поради американската петролна блокада и обхваната от влошаваща се хуманитарна криза, други членове на семейство Кастро излязоха от сенките.

Един от тях е разговарял директно с Марко Рубио, държавния секретар на САЩ. Друг участва в преговорите с администрацията на Тръмп. А трети е публичното лице на новаторското (и интригуващо) решение на Куба да позволи на кубинските емигранти да инвестират в острова.

Новият профил на семейството отразява династия, която всъщност никога не е напускала политическата сцена, а вместо това е еволюирала.

Дори докато служителите на Тръмп увеличават натиска за радикални икономически промени в Куба и настояват за отстраняването на г-н Диас-Канел, избрания от Раул Кастро наследник като президент, семейство, дълго време очерняно от американските лидери, позиционира новите поколения Кастро като най-влиятелните фигури в страната.

„Това може да доведе до абсурден случай на „де-Кастрофикация“, при който семейството създава илюзия за промяна, докато реалната власт в Куба все още принадлежи на тях и на други членове на елита от периода след 1959 г.“, каза Андрес Пертиера, историк на Куба в Университета на Уисконсин.

Семейство Кастро определя съдбата на Куба от 1959 г., когато Фидел и Раул Кастро, синове на богат собственик на захарна плантация, поведоха революцията, която свали стария режим, съюзник на САЩ. Те преместиха Куба в орбитата на Съветския съюз, превръщайки карибския остров в централен играч в Студената война.

Фидел Кастро, който почина през 2016 г., беше харизматичният „Върховен лидер“ на Кубинската революция. Раул Кастро дълго време поддържаше нисък профил, действайки като основен посредник с Москва и организационен архитект на революцията, като даваше приоритет на бюрокрацията, ясните йерархии и административната ефективност.

Братята Кастро се сблъскаха с много предизвикателства по време на своето управление, включително заговори за убийство от ЦРУ, продължило десетилетия ембарго от страна на САЩ и разпадането на Съветския съюз, някогашен основен благодетел на Куба. Венецуела беше заменила Съветския съюз, превръщайки се в най-големия доставчик на петрол за Куба, докато американските сили не заловиха Николас Мадуро през януари.

Сега, след като САЩ наредиха на Венецуела да спре доставките на петрол за Куба, семейството се изправя пред това, което може би е най-голямото му предизвикателство: недостиг на гориво, който кара кубинската икономика да се клати, повдигайки въпроси за оцеляването на репресивния комунистически режим на острова.

Американската блокада на горивото има за цел да създаде режим, подчинен на американските изисквания, подобно на начина, по който Венецуела премина от противник към държава-клиент с отстраняването на г-н Мадуро.

Рубио, позовавайки се на Куба, заяви този месец, че „хората на власт не знаят как да оправят нещата, затова трябва да дойдат нови хора на власт“.

Замяната на Кастро, ако това е желанието на САЩ, е трудна задача.

Раул Кастро, за когото се казва, че остава с ясен ум и в относително добро здраве за човек на неговата възраст, е начело на семейството. Откакто се оттегли през 2018 г., престижът и властта му остават вкоренени в статута му на най-влиятелната военна фигура в Куба. Като министър на отбраната при Фидел Кастро той ръководеше създаването на GAESA – разрастващ се бизнес конгломерат, управляван от военните, който е най-важната икономическа сила в Куба.

Децата и внуците на Раул заемат по-високи официални постове в днешна Куба, отколкото потомците на Фидел, един от които е Instagram знаменитост, известен с това, че се хвали с луксозния си живот в Хавана.

Един от внуците на Раул Кастро, 41-годишният Раул Гилермо Родригес Кастро, се очертава като нов играч в кризата. Известен като Раулито, той е наричан и „Ел Кангрехо“ – Рака – в препратка към факта, че е роден с шест пръста на едната си ръка.

Родригес Кастро е бил част от охраната на дядо си, но в наши дни служи предимно като негов личен помощник. Някога той беше неизменна фигура в елитните социални кръгове на Куба, като се движеше с популярни музиканти като Charanga Habanera, които присъстваха на сватбата му през 2008 г. в елитен военен клуб.

Сега Раулито има и ролята на пратеник в преговорите с администрацията на Тръмп, като се срещна с екипа на Рубио на скорошно събитие в Сейнт Китс и Невис, където се бяха събрали карибските нации.

Изненадвайки онези, които бяха свикнали да го виждат зад кулисите, Раулито се появи този месец по държавната телевизия, седейки редом с най-високопоставените членове на режима, когато Диас-Канел разкри преговорите с Вашингтон.

Единственият син на Раул, 60-годишният Алехандро Кастро Еспин, също се появява отново, след като до голяма степен изчезна от обществения живот, когато баща му се оттегли от поста президент. Инженер, образован и обучен в Куба и Съветския съюз, и бригаден генерал в кубинската армия, той е заемал ръководни постове в кубинските разузнавателни служби и е написал книги, критикуващи САЩ, като „Империята на терора“.

Сега генерал Кастро Еспин също играе водеща роля в преговорите с американски официални лица, според медийни съобщения. Такова участие не е ново за него; през 2014 г. той ръководеше кубинската делегация в тайни преговори с администрацията на Обама, които доведоха до кратко затопляне на отношенията със Съединените щати.

Друг член на семейство Кастро, който внезапно придобива популярност, е 54-годишният Оскар Перес-Олива Фрага, мек по характер инженер и внук на Раул и Фидел Кастро. В момента той е заместник-министър-председател на Куба и министър на външната търговия и чуждестранните инвестиции.

Перес-Олива излезе на преден план този месец, след като обяви потенциално една от най-големите промени в политиката откакто Кастро поеха властта през 1959 г.: разрешаване на кубинските емигранти да притежават бизнес и да инвестират в Куба.

Това изведе Перес-Олива като публичното лице на стратегията за оцеляване на режима. Това също така предизвика спекулации дали той би могъл да бъде кубинската версия на новия, приятелски настроен към Тръмп лидер на Венецуела, Делси Родригес – по-млад инсайдер, по-отстъпчив към САЩ, който владее езика на международния бизнес и е склонен да се подчинява на изискванията на Вашингтон.

Тези качества, заедно с факта, че в името му липсва „Кастро“, биха могли да го направят приемлив за администрацията във Вашингтон, която цени подчинението на режима повече от неговия крах, казват някои политически анализатори.

В същото време семейните му връзки биха му позволили да укрепи политическата подкрепа сред онези в кубинските властови структури, които разглеждат Кастро като източник на стабилност и революционна легитимност.

Неотдавнашното назначаване на Перес-Олива Фрага за депутат в Националното събрание на Куба също се разглежда като премерен ход, тъй като според кубинското законодателство само депутати могат да бъдат президенти, казват някои експерти.

Участието на толкова много Кастро в стратегията за оцеляване на режима подчертава едно от противоречията на Кубинската революция:

докато нейните комунистически лидери се стремяха да създадат безкласово, егалитарно общество, много от тях станаха членове на елитна класа.

Потомците на Кастро бяха сред най-привилегированите членове на тази нова управляваща класа, чиито членове често учеха в гимназии като Професионалния институт „Ленин“, някога перлата в короната на кубинската революционна образователна система, или общуваха в места като „Клуб Хавана“, първоначално предреволюционния „Хавана Билтмор и Кънтри Клуб“.

Все пак възможността семейството, стоящо начело на авторитарната политическа система на Куба, да запази властта си, би разочаровала много кубински емигранти в САЩ. Някои от тях от десетилетия настояват Кастро да бъдат напълно отстранени, както и да бъде изличено всяко комунистическо влияние в Куба.

Кастро са известни като хитър преговарящи, които в миналото са се измъквали от трудни ситуации, каза Рикардо Зунига, бивш американски служител, който помогна за посредничеството при отварянето на бившия президент Барак Обама към Куба и също така е работил при президента Тръмп.

Преговорите на Обама продължиха 18 месеца, отчасти защото срещите се провеждаха в тайна, предимно в Канада, а преговорните екипи бяха малки.

Тези, които очакват резултат по модела на Венецуела в Куба, също могат да бъдат изненадани. Политическата елита на Венецуела, разделена на лагери с различни икономически цели, беше относително раздробен преди залавянето на г-н Мадуро, което улесни служителите на Тръмп да се спрат на някой като г-жа Родригес – технократ, който вече беше въвел пазарно ориентирани реформи, насочени към подобряване на икономиката на Венецуела. Елитът на Куба, напротив, е много по-сплотен след десетилетия на чистки и контраразузнавателни операции, които откриваха дори и най-малките признаци на несъгласие. Членовете на семейство Кастро постоянно са се възползвали от тази система.