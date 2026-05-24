Близки до Путин са се опитали да го убедят да не ограничава интернета, той не ги чул

Хора от близкото обкръжение на Владимир Путин, включително неговият прессекретар Дмитрий Песков и първият заместник-ръководител на президентската администрация Сергей Кириенко, са се опитали да убедят руския лидер да се откаже от най-строгите мерки за ограничаване на интернет, съобщава The Guardian, позовавайки се на източници.

Според два източника тези опити са били неуспешни. Източниците не са предоставили повече подробности.

The Guardian отбелязва, че руският интернет и неговите ограничения се контролират от Втора служба на ФСБ (The Bell първи съобщи това).

"Докато войната продължава, Путин ще разчита на силите за сигурност", каза източникът на вестника.

Един представител на бизнеса, добре запознат със ситуацията, казва, че на фона на нарастващите икономически проблеми в страната, "настроението сред елита определено се е променило тази година". Той описва "дълбоко разочарование от Путин". Не вярва, че "всичко ще се срине внезапно", но отбелязва разбирането, че "продължават да се вземат напълно безсмислени и саморазрушителни решения".

"Хората, които преди са защитавали Путин, вече не го правят", добавя той.

В същото време, според източници, Путин все още очаква да завземе целия Донбас до края на годината. Той обаче вече не разчита на САЩ да му помогнат с това: два източника съобщиха на The Guardian, че руският президент е "загубил вяра" в способността на Доналд Тръмп да принуди Киев да се съгласи да отстъпи територия като част от потенциална сделка.