Светът на ръба: Украйна, Близкият изток и кризата на дипломацията

През последните часове Украйна преживя една от най-мащабните руски атаки от началото на войната - стотици дронове и десетки ракети. Москва вече използва ново поколение оръжия, а предупрежденията за възможна още по-опасна ескалация стават все по-чести. В същото време украинските удари навътре в Русия показват, че фронтът вече не е ограничен само до Донбас.

И докато Европа търси път към примирие в Украйна, Близкият изток също се приближава към критична точка. Израел разширява ударите срещу Хизбула. Иран открито демонстрира подкрепа за своите съюзници, а Вашингтон се опитва да предотврати регионална война, която може да обхване целия район - от Ливан до Ормузкия проток.

На този фон Европа се опитва да излезе от ролята на страничен наблюдател. Париж, Берлин и Брюксел вече настояват да участват пряко в разговорите за примирие - както за Украйна, така и за Близкия изток. Но има и друг въпрос: има ли изобщо място за дипломация, когато и двете войни едновременно се разширяват?



Дебат по тези теми в ефира на "Директно" с Любов Панайотова, директор на Фондация "Европейски институт" и Ивайло Иванов, военен експерт и част от Съюза на офицерите от резерва "Атлантик".

