Кола се вряза в магазин във Враца, по чудо няма пострадали

Лек автомобил се вряза в магазин във Враца, който е бил пълен с хора. Инцидентът е станал преди минути, на бул. “Христо Ботев“, съобщава агенция BulNews.

По неясни причини колата внезапно променила траекторията си на движение в посока надлеза при КАТ и се забила в магазина за хранителни стоки. В колата е имало две жени, които са невредими след инцидента.

По магазин и по возилото има сериозни материални щети. Вратата на магазина е напълно потрошена, като от удара са се разхвърчали и десетки касетки от плодове и зеленчуци.

Въпреки това свидетели на нахлуването на автомобила в магазина подали сигнал на тел. 112 и на мястото пристигна патрул на полицията.