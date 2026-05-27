Ердоган: Тиранинът Нетаняху ще получи урока, който заслужава, от мюсюлманите по света

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган отправи поздрав по случай мюсюлманския празник Курбан байрам, след като тази сутрин участва в празнична молитва в джамията „Чамлъджа“ в азиатската част на Истанбул, предаде Анадолската агенция.

Говорейки пред репортери на изхода на джамията, Ердоган подчерта, че дните на Курбан байрам, който тази година се чества между 27 и 30 май, са дни на любов, уважение, единство, сплотеност и солидарност, като поздрави вярващите по света.

„Преди всичко ние преживяваме случващото се в Палестина и в Газа. Това, което се случва там, е отделен въпрос, отделен акт на отдаденост за нас през този празник. Дай Боже, вярвам, че тиранинът Нетаняху скоро ще получи урока, който заслужава, от мюсюлманите по света. Дай Боже, скоро ще станем свидетели на това“, каза още Ердоган, като пожела тазгодишният Курбан байрам да послужи за обединението на ислямския свят.

(БТА)