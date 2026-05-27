Северна Корея е извършила изпитание на нова многофункционална ракетна система

Северна Корея обяви днес, че вчера е извършила изпитание на нова лека многофункционална ракетна система, както и на многоцелева система за тактически крилати ракети, предаде Франс прес.

Тези военни изпитания, за които първо съобщи южнокорейската армия, са били наблюдавани от севернокорейския лидер Ким Чен Ун, съобщи официалната новинарска агенция KЦТА.

Съвместното командване на въоръжените сили на Южна Корея съобщи вчера, че около 13:00 ч. местно време (07:00 ч. българско време) е засякло изстрелването на "няколко снаряда" към Жълто море, сред които и балистична ракета с малък обсег, изстреляна от севернокорейския град Чонджу в провинция Северен Пьонан.

Северна Корея засили ракетните си изпитания през последните седмици. Това беше първото изпитание, извършено от Северна Корея от 37 дни насам и осмото за тази година, посочва АФП, цитирана от БТА. Според южнокорейската армия ракетите са прелетели около 80 километра.