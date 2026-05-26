Тръмп с ултиматум към НАТО, изтеглят самолети, бомбардировачи и подводници от Европа

Според нов доклад, Доналд Тръмп ще намали арсенала от американски изтребители, военни кораби и подводници, запазени за съюзниците от НАТО, в случай че в Европа избухне военна криза.

Военен пратеник, изпратен от Пийт Хегсет, изненада висши служители на НАТО на класифициран брифинг в Брюксел в края на миналата седмица, след като разкри, че огневата мощ на САЩ, ангажирана с защитата на Европа, ще намалее значително, според Der Spiegel и Reuters.

Ангажиментът на САЩ към НАТО за изтребители ще бъде намален с една трета, а ВМС ще изтеглят разрушители от резерва на алианса.

Вашингтон също така ще изтегли напълно подводниците си от НАТО, съобщи пратеникът Александър Велес-Грийн пред официални лица при закрити врати.

Европа ще отговаря за поддържането на собствените си доставки на разузнавателни дронове, ключово оръжие на съвременното бойно поле в Украйна.

Пратеникът на Хегсет подчерта, че САЩ са готови да сътрудничат тясно само с партньори от НАТО, които действат бързо, за да затворят празнините, оставени от намаляването на подкрепата от страна на Вашингтон.

Някои служители на тайната среща интерпретирали съобщението като непряка заплаха, според Der Spiegel.

Белият дом и Пентагона отказаха коментар.

Съкращенията ще омаловажат така наречения "Модел на силите на НАТО“ – рамката на алианса за защита на Европа, изготвена през 2022 г. след руската инвазия в Украйна.

Тя определя точно кои войски, самолети, кораби и оръжия всяка държава членка трябва да предаде на върховния главнокомандващ на НАТО, ако на континента избухне война.

Преди това САЩ поддържаха модела, като финансираха половината от разходите.

Тръмп отдавна критикува европейските съюзници, че не харчат достатъчно за собствените си армии и че не участват в поемането на разходите за алианса.

По-рано този месец Пентагонът обяви, че ще изтегли 5000 войници от Германия през следващите шест до дванадесет месеца.

Ходът дойде, след като германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува липсата на стратегия на Тръмп във войната срещу Иран.