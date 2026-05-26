Седем смъртни случая, свързани с горещата вълна във Франция

Говорителят на френското правителство Мод Брежон съобщи днес за седем смъртни случая, сред които пет, причинени от удавяне. Te са свързани с горещата вълна, през която преминава Франция през последните няколко дни, предаде Франс прес.

"Това, което мога да ви кажа днес, е, че са настъпили седем смъртни случая, свързани пряко или непряко с горещото време", заяви Брежон в ефира на канала Те Еф 1, като допълни, че ситуацията предстои да бъде доуточнена след края на горещата вълна.

Температурите остават необичайно високи във Франция. Осем департамента в западната част на страната са обявили оранжев код за опасно горещо време, което е безпрецедентно за месец май.

"Този следобед максималните температури ще достигнат от 33 до 36 градуса в департаментите, обявили оранжев код за опасно горещо време. В цяла Франция този ден се очертава да бъде още по-топъл, отколкото вчера", предупреди днес френската метеорологична служба.

(БТА)