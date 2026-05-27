Високопоставен британски шпионин: Русия става все по-агресивна

Тъй като Русия не успява да спечели територия във войната в Украйна, президентът Владимир Путин изглежда се стреми към по-широк конфликт в Европа, като все по-често набелязва критична инфраструктура и вериги за доставки, заяви един от най-високопоставените британски разузнавателни служители.

"Русия засилва ежедневните си хибридни действия срещу Обединеното кралство и Европа", заяви Ан Кийст-Бътлър, директор на GCHQ, британската агенция за електронно наблюдение, която се противопоставя на това, което тя нарича "безразсъдните саботажи и опити за убийства" на Кремъл.

Изказването на Кийст-Бътлър е част от годишната реч, която тя планира да произнесе в сряда следобед в Блетчли Парк, където британските дешифровачи някога разгадаваха вражеските сигнали по време на Втората световна война. Сега разузнавачите седят в центрове из цялото Обединено кралство, събират електронни подслушани разговори и се опитват да бъдат една крачка пред противниците, които демонстрират „все по-нагло поведение“, каза тя.

Нейните коментари идват в нестабилен момент в света, тъй като войната в Украйна е в петата си година, конфликтът в Близкия изток дестабилизира световната икономика, а президентът Тръмп непрекъснато разклаща военния алианс НАТО - основен сдържащ фактор на агресията на Путин, пише NYT.

Тя заяви, че нейната агенция е фокусирана върху неутрализирането на руската заплаха и, в частност, на хибридните заплахи, на които Путин разчита, за да тероризира Европа с цел да раздели НАТО и да посее раздор в Запада. Хибридните тактики включват кибератаки, саботаж, атентати и кампании за дезинформация, които имат за цел да дестабилизират икономиките и институциите на страните.

Сред агресиите, за които европейските официални лица обвиняват Русия, са рояк от дронове и взривни вещества, поставени на железопътна линия в Полша; заглушаване на авиационни навигационни системи над Швеция; хакерска атака срещу язовир в Норвегия; и заговор за поставяне на запалителни устройства на товарни самолети. Литовски официални лица наскоро обявиха арестите на девет души, обвинени в заговор за убийства и саботаж в цяла Европа по заповед на руската военна разузнавателна служба ГРУ.

Досега усилията на Путин да раздроби Запада не са постигнали пробив, като европейските страни харчат повече за отбрана и засилват сътрудничеството помежду си.

"Докато оставаме непоколебими в подкрепата си за Украйна, Путин отстъпва на бойното поле", каза Кийст-Бътлър в изказването си.

В сряда Великобритания трябваше да обяви нов договор за отбрана и сигурност с Полша на фона на нарастващите враждебни заплахи в цяла Европа. Премиерът на Полша Доналд Туск планираше да пътува до Лондон за подписването.

"Този договор е най-голямата крачка напред в нашите отношения с Полша в областта на отбраната и сигурността за едно поколение, като ни позволява да се изправим срещу съвременните заплахи за сигурността, които може да са по-малко видими, но не по-малко опасни, а нашата съвместна работа ще гарантира сигурността на нашите страни в следващите години", заяви британският премиер Киър Стармър.

Служители на разузнавателните служби в цяла Европа са дълбоко загрижени за агресията на Путин

и отказа му да сложи край на войната в Украйна, въпреки огромните жертви, които армията му е понесла. Много от служителите смятат, че войната в Украйна не отразява края на амбициите на Путин и че един ден той ще заплаши континентална Европа. Руският лидер се е сравнявал с Петър Велики, руския цар, който значително разшири империята.

През декември Блейз Метревели, шеф на MI-6, британската служба за външно разузнаване, повтори подобни предупреждения относно Русия. Организацията на г-жа Метревели е специализирана в набирането на агенти, докато GCHQ се занимава с радиоразведка.

"Всички ние продължаваме да сме изправени пред заплахата от една агресивна, експанзионистична и ревизионистка Русия, която се стреми да подчини Украйна и да тормози НАТО", каза Метревели, добавяйки, че Русия "ни тества в сивата зона с тактики, които са точно под прага на войната".

По време на ежегодния парад по случай Деня на победата по-рано този месец в Москва, събитие в памет на съветската победа над нацистка Германия във Втората световна война, Путин нарече войната си срещу Украйна „справедлива“ и заяви, че Украйна се въоръжава и подкрепя от НАТО.

В предстоящата си реч Кийст-Бътлър също ще отдели специално внимание на Китай, отбелязвайки, че страната вече е научно-технологична суперсила с усъвършенствани разузнавателни, кибернетични и военни агенции. Действително, Китай е организирал мащабни кибератаки, включително една, известна като "Salt Typhoon", която е насочена срещу повече от 80 държави.

Отношенията между Китай и Русия също са се сближили от началото на войната в Украйна, тъй като двете страни се стремят да се обединят срещу Запада – още една тревожна тенденция за Великобритания и нейните съюзници.

Тъй като технологичният напредък се развива с бързи темпове, Кийст-Бътлър заяви, че Великобритания се намира на повратна точка поради тази „нова ера на радикална несигурност, оспорвана геополитика и бързо променяща се технология“.

Тя добави, че Великобритания и нейните съюзници трябва да запазят това, което е останало от технологичното им предимство.