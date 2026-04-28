5 мита за аварията в Чернобил: Истина и заблуди 40 години по-късно

Преди 40 години се случва взрив в 4-ти енергоблок на Чернобилската атомна електроцентрала. През изминалите години учени, инженери и историци научиха много за това какво точно се е случило в онези драматични дни, но паралелно с това се множат и митове и легенди за катастрофата, които имат малко общо с реалността. Някои от тях се основават на ранни, не винаги точни оценки и хипотези, а други са напълно измислени, но по една или друга причина се оказват изключително устойчиви, коментира "Страна.ua".

Нека накратко разгледаме най-известните от тези митове.

В Чернобил е имало ядрен взрив

В 4-ти енергоблок на ЧАЕЦ не е имало ядрен взрив в класическия смисъл. Причината за катастрофата е неконтролируемо нарастване на мощността на реактора от прекалено ниски начални стойности, което довежда до рязко повишаване на температурата и налягането на водната пара в активната зона. Това причинява парен взрив – подобно на това как експлодира всеки парен котел при превишено налягане.

Допълнително разрушението е усилено от химически взривове на смес от въздух и водород, който се отделя при контакт на парата с ядреното гориво и конструктивните елементи.

Разрушаването на активната зона води до масивно изхвърляне на радиоактивни вещества – това е основният поразяващ фактор.

Като цяло атомните електроцентрали не могат да избухват като ядрени бомби – това е физически невъзможно. Реакцията сама затихва при определени температури.

Затова днес се проектират "природно безопасни" реактори, които се самогасят при високи температури (1200–1500°C). Реакторът в Чернобил обаче не е бил такъв.

Властите са забранили евакуацията от Припят

Този мит се основава на реален факт: евакуацията на Припят започва едва на 27 април – почти 36 часа след аварията. Това е дълго време, но причината не е умишлена забрана.

Основният проблем е, че властите не са разбирали реалния мащаб на катастрофата. До обяд на 26 април дори правителствената комисия не е знаела, че реакторът е напълно разрушен.

Още сутринта нивата на радиация са високи, многократно над нормата. Но решенията за евакуация се базират не на моментни стойности, а на очакваната доза.

Според правилото "7-10" радиацията трябва да намалява бързо, но в Чернобил това не се случва заради постоянните изхвърляния от реактора.

Затова евакуацията е закъсняла – решението е взето сутринта на 27 април.

Жителите получават значителни дози:

възрастни: 10–50 милисиверта

деца: 50–100 милисиверта

Чернобил е най-смъртоносната техногенна катастрофа

Това е мит, породен от медийното внимание. По брой жертви Чернобил е на трето място.

Първо място: аварията с язовира Банцяо (Китай, 1975) – около 170 000 жертви.

Второ място: Бхопал (Индия, 1984) – до 45 000 жертви.

Чернобил:

2 души загиват веднага

29 умират от радиация

134 развиват лъчева болест

Оценките за дългосрочни жертви са около 4000 (по данни на СЗО).

Интересно е, че според СЗО по-големи щети причиняват стресът, радиофобията и социалните последици.

Радиоактивната утайка в Киевското водохранилище е "мръсна бомба"

Действително има замърсяване на дъното с високи стойности.

Но: повечето изотопи вече са се разпаднали, основно остават цезий-137 и стронций-90 (полуживот приблизително 30 години).

Според МААЕ активността на стронция ще намалее с около 90%.

Дори при авария на язовира радиацията няма да е основният проблем.

Чернобил доказва, че ядрената енергия трябва да се изостави

Този мит има реални последици. След аварията започва силно антиядрено движение.

Много държави спират или закриват АЕЦ. Аварията във Фукушима засилва тенденцията (например Германия).

Но реалността е по-сложна - изкопаемите горива са проблемни, а "зелената енергия" още не може да замени напълно ядрената.

Затова днес отново се говори за възраждане на ядрената енергетика, а ЕС я включва сред "зелените" технологии.

Човечеството не е игнорирало уроците от Чернобил. Напротив - въведени са нови стандарти за безопасност, подобрено е разбирането за радиацията, разработват се по-безопасни реактори.

Фукушима, макар по-мащабна, има по-малко последици благодарение на тези уроци.