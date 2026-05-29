Литва ще закупи 936 бронирани машини Patria от Финландия

Държавният съвет по отбрана на Литва одобри закупуването на 936 бронирани машини Литва ще закупи 936 бронирани машини Patria 6×6 от Финландия в рамките на забележителна поръчка, одобрена от Държавния съвет по отбрана в сряда. Президентът Гитанас Науседа потвърди, че се очаква 300 от машините да пристигнат до 2030 г. и че част от производствения процес ще се осъществи в самата Литва, съобщава Defence.

Решението прави Литва най-новият член на програмата „Обща система за бронирани машини“ – многонационална рамка, която вече доставя същата платформа на Финландия, Швеция, Латвия, Дания, Норвегия, Германия и Обединеното кралство, а чиито машини работят в Украйна.

Мащабът на поръчката, 936 машини, е значителен за страна с размерите на Литва и отразява дълбочината на преоценката на сигурността, която се провежда в балтийските държави след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. Литва се е ангажирала да изразходва пет процента от БВП за отбрана, най-високият дял в НАТО, а придобиването на Patria представлява една от най-значимите инвестиции в сухопътни сили, които този ангажимент е довел до това. За нация с по-малко от три милиона души население, разположена в източния край на територията на НАТО, с Русия и Беларус на границите си и стратегически критичния Сувалкски пролом, приблизително 65-километровият сухопътен коридор, свързващ балтийските членове на алианса с Полша, преминаващ през южния му край, изграждането на надеждни бронирани сили възможно най-бързо не е абстрактно упражнение по планиране, а неотложен императив за сигурност.

Patria 6×6 е колесен бронетранспортьор, проектиран за пълния набор от оперативни условия в Северна и Източна Европа.

Във финландската служба, където замени по-старите верижни машини от съветската епоха като крайъгълен камък на модернизацията на механизирана пехота, машината демонстрира проходимостта, стратегическата мобилност и оперативната устойчивост, които Балтийският терен изисква. Конфигурацията на колелата 6×6 позволява преместване с магистрална скорост без износването на веригите и разхода на гориво, които верижните машини налагат, докато базовата амфибийна способност на машината, транспортируемостта по въздух със самолети клас C-130 и модулните опции за мисия го правят адаптивен за роли като транспорт на войски, команден пункт, линейка, минохвъргачка и огнева поддръжка. Оперативното ѝ разполагане в Украйна осигури реално потвърждение за нейната издръжливост и оцеляване в активен конфликт с висока интензивност, най-взискателният полигон, с който може да се сблъска всяко бронирано превозно средство.

Президентът Науседа беше изричен относно индустриалните изисквания на Литва, свързани с поръчката. „Бихме могли да се интегрираме в производствената верига на тези бронирани машини“, каза президентът, описвайки условие, което надхвърля простото закупуване на готов хардуер от чуждестранен производител. Това изискване е в пряко съответствие със собствения бизнес модел на Patria, който се фокусира върху трансфера на производствени знания и производствен капацитет към държави партньори, а не върху запазването на изключително производство във Финландия.

Patria е завършила трансфер на технологии в седем държави на три континента, а Юси Ярвинен, ръководител на бизнес направлението „Защитена мобилност“ на Patria, описа вече положените основи с литовската индустрия: „Екипът на Patria работи с литовската индустрия повече от година и сътрудничеството е много позитивно и активно. Много сме доволни от решението на Литва да избере платформата за бронирана машина Patria 6×6 чрез участието на CAVS. Нашата цел е да изградим дългосрочно партньорство с Литва.“

Ярвинен добави оценката на компанията за индустриалната готовност на Литва: „Patria има десетилетия опит в разработването на бронирани машини и успешен трансфер на технологии на три континента и в седем държави. Проведохме обширни дискусии с представители на литовската индустрия и потенциални партньори в областите на разработването, производството и поддръжката, а Литва разполага с всички необходими възможности за осъществяване на трансфера на технологии.“

Изискването за интеграция на производството е стратегически важно отвъд икономическото си измерение. Литва, която произвежда компоненти за собствените си бронирани машини, не е просто клиент, зависим от чуждестранна верига за доставки за най-важната си платформа за сухопътни сили.

Балтийските държави са усвоили урока от Украйна, че суверенният капацитет за производство и поддръжка е военен актив, а не просто предпочитание на индустриалната политика, и настояването на Литва за интеграция в производствената верига отразява това разбиране.

Многонационалната структура на програмата CAVS допълва тези предимства. Общата конфигурация между участващите държави позволява обединяване на резервни части, трансгранична поддръжка и логистична оперативна съвместимост в комбинирани операции, които командирите на НАТО последователно определят като приоритет за балтийската отбрана. Когато литовска Patria 6×6 действа заедно с финландски, латвийски или шведски машини в многонационална формация, екипажите споделят съвместимо обучение, взаимозаменяеми компоненти и координирано управление на жизнения цикъл, което смесените национални флоти не могат да постигнат. Отворената структура на програмата, достъпна за допълнителни европейски и натовски членове със сравними изисквания, означава, че присъединяването на Литва с 936 машини задълбочава общия размер на флота, който подкрепя икономиката на програмата и дава на всеки участник по-голяма индустриална устойчивост, отколкото всеки друг би могъл да поддържа самостоятелно.