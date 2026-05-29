Меган Маркъл се отегчи от кралските драми, дистанцира се от принц Хари

Меган Маркъл все по-ясно показва, че иска да изгради собствена публична идентичност далеч от постоянните скандали около британското кралско семейство. Според информации от близки до херцозите на Съсекс източници, съпругата на принц Хари вече смята, че именно той е основната причина името ѝ непрекъснато да бъде свързвано с конфликти и напрежение около Уиндзорите.

След като през 2020 година двамата се отказаха от кралските си задължения и се преместиха в САЩ, Меган и Хари дълго време работеха като екип и присъстваха заедно на почти всички публични събития. Напоследък обаче все по-често се появяват самостоятелно и развиват отделни професионални проекти.

Миналата седмица Меган беше забелязана сама в Женева, докато според слуховете именно тя е настояла принц Хари да остане в семейния им дом в Монтесито. Според близки до двойката хора, това не е случайно решение, а част от нова стратегия, с която Маркъл се опитва да изгради по-независим и самостоятелен имидж.

Кралският експерт Роб Шутър твърди, че Меган вече вярва, че може да бъде по-успешна без съпруга си до себе си.

„Меган вече се смята за по-влиятелна. Тя ще печели повече пари, ако действа самостоятелно, а не заедно с него. С него има само проблеми“, коментира Шутър.

По думите му, всяка публична поява на принц Хари автоматично връща вниманието към семейните конфликти, отношенията с крал Чарлз и напрежението с принц Уилям.

„Всеки път, когато Хари се появи до нея, фокусът моментално се измества към кралските драми. Меган иска хората да говорят за нейната работа, а не за хаоса около Уиндзорите“, твърди още експертът.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg