ЕК ще отблокира 16,4 млрд. евро от евробюджета за Унгария

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи на пресконференция след среща с унгарския премиер Петер Мадяр, че неговата страна ще може да получи 16,4 милиарда евро от спрените средства от европейския бюджет.

“Вече можем да усетим силен вятър на промяната в Унгария“, заяви Фон дер Лайен пред Мадяр.

Председателят на ЕК обяви решението за освобождаване на средства, замразени по време на управлението на бившия унгарски премиер Виктор Орбан.

По-рано днес Мадяр заяви, че Унгария ще подкрепи откриването на първата преговорна глава с Украйна само ако бъде постигнато споразумение относно правата на унгарското малцинство в Закарпатието. Той обаче подчерта, че най-важният акцент от визитата му в Брюксел е било отблокирането на средствата.

Унгарският премиер поясни, че страната му и ЕК са постигнали политическо споразумение по необходимите законови промени, за да може неговата страна да започне да получава преводите от ЕС. Мадяр определи това като огромен успех и предвижда приход, равен на 13% от националния бюджет.

Той уточни, че от Унгария се очаква да промени законите за борба с корупцията и за създаване на комисия за отнемане на противозаконно придобито имущество. Мадяр обеща много бързо неговата страна да се присъедини към Европейската прокуратура. “Постигнахме исторически пробив и сме много благодарни”, добави Мадяр. / БТА