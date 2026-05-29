IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 108

ЕК ще отблокира 16,4 млрд. евро от евробюджета за Унгария

Усещаме вятър на промяната в Убгария, каза Фон дер Лайен

29.05.2026 | 19:37 ч. 5
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи на пресконференция след среща с унгарския премиер Петер Мадяр, че неговата страна ще може да получи 16,4 милиарда евро от спрените средства от европейския бюджет.

“Вече можем да усетим силен вятър на промяната в Унгария“, заяви Фон дер Лайен пред Мадяр.

Председателят на ЕК обяви решението за освобождаване на средства, замразени по време на управлението на бившия унгарски премиер Виктор Орбан.

По-рано днес Мадяр заяви, че Унгария ще подкрепи откриването на първата преговорна глава с Украйна само ако бъде постигнато споразумение относно правата на унгарското малцинство в Закарпатието. Той обаче подчерта, че най-важният акцент от визитата му в Брюксел е било отблокирането на средствата.

Свързани статии

Унгарският премиер поясни, че страната му и ЕК са постигнали политическо споразумение по необходимите законови промени, за да може неговата страна да започне да получава преводите от ЕС. Мадяр определи това като огромен успех и предвижда приход, равен на 13% от националния бюджет.

Той уточни, че от Унгария се очаква да промени законите за борба с корупцията и за създаване на комисия за отнемане на противозаконно придобито имущество. Мадяр обеща много бързо неговата страна да се присъедини към Европейската прокуратура. “Постигнахме исторически пробив и сме много благодарни”, добави Мадяр. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

ЕК евросредства Унгария Петер Мадяр Урсула фон дер Лайен
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem