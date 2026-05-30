Здравословното състояние на Тръмп е отлично, обявиха от Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп остава в отлично здраве, заяви неговият лекар в меморандум, публикуван от Белия дом, позовавайки се на резултати от преглед тази седмица, който показва, че 79-годишният продължава да изпитва "леко подуване на долната част на краката" и "доброкачествени" синини по ръцете, съобщава Ройтерс.

"Президентът Тръмп остава в отлично здраве, демонстрирайки силна сърдечна, белодробна, неврологична и цялостна физическа функция", каза д-р Шон Барбабела, добавяйки, че Тръмп е "напълно годен да изпълнява всички задължения на главнокомандващ и държавен глава".

Посещението на Тръмп във вторник в Националния военномедицински център "Уолтър Рийд", третото му за 13 месеца, беше наблюдавано отблизо, тъй като Белият дом през последната година трябваше да представи подробности за няколко от здравословните състояния на президента, след като снимки разкриваха понякога подути глезени, натъртени ръце и петна по врата.

Малко след посещението Тръмп каза, че "всичко е проверено перфектно".

В меморандума на Барбабела се посочва "лекото подуване на долната част на крака... с подобрение спрямо миналата година" на Тръмп и продължаващите синини по ръцете, описани като "често срещани", "доброкачествени" и "съответстващи на леко дразнене на меките тъкани, свързано с честото ръкостискане при употреба на аспирин за сърдечно-съдова профилактика".

Меморандумът не разглежда причината за кожното лечение през март на врата на президента и не посочва, че е преминал през друго изследване с магнитен резонанс, както е направил през октомври.

Тръмп, който навършва 80 години през юни и е най-възрастният човек, поел президентския пост, често се представя за по-енергичен и по-здрав от Джо Байдън, своя предшественик демократ, който напусна поста миналата година на 82-годишна възраст, след като се сблъска с въпроси относно годността му за работата.