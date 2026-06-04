ЕС губи над 1 млн. работни места заради глобалната конкуренция

Европейският съюз е изправен пред риск да загуби повече от 1 милион работни места през тази година заради икономическите последици от войната с Иран и нарастващата глобална конкуренция, предупреди изпълнителният орган на блока.

Според анализ на Европейската комисия, предоставен на Bloomberg News, около 560 000 работни места могат да бъдат съкратени през тази година вследствие на високите енергийни разходи, докато приблизително 600 000 работни места са под натиск в автомобилната индустрия.

Сред секторите, които вероятно ще бъдат най-тежко засегнати от скока на енергийните цени, са строителството, металургията, химическата промишленост и транспортът.

Тези данни представляват ярка илюстрация на задълбочаващите се икономически проблеми в Европейския съюз. Въпреки че европейските лидери се опитват да ускорят плановете за повишаване на конкурентоспособността на континента, блокът продължава да изостава все по-осезаемо от САЩ и Китай.

Европейските компании плащат значително по-високи разходи за енергия от години, след като ЕС намали зависимостта си от руския петрол и природен газ след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г.

Ситуацията се влоши допълнително тази година, след като Иран затвори Ормузкия проток - ключов маршрут за световните доставки на горива.

Технологичната надпревара увеличава натиска върху индустрията

Паралелно с това европейските компании изпитват затруднения да се конкурират с американските и китайските си съперници в областта на цифровите и зелените технологии, включително електромобилите, соларните панели и изкуствения интелект.

В отговор Европейският съюз работи по редица инициативи, насочени към защита на местната индустрия от тези предизвикателства.

По данни на Европейската комисия около 85 000 работни места, свързани с производството на батерии - ключов компонент за електромобилите - са изложени на риск.

Освен това близо 60 000 работни места в производството на соларни панели също могат да бъдат засегнати.

Очаква се Комисията да подчертае значението на националните стратегии за борба с бедността, тъй като приблизително всеки пети работещ на нископлатена позиция е зает в сектори с ограничен ръст на производителността.

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