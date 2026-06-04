Най-добрият баща ли е Мъск и така ли мисли трансдъщеря му?

Отчуждената дъщеря на Илон Мъск, Вивиан Уилсън, внезапно се отдалечи от репортер по време на интервю на червен килим, след като той нарече баща ѝ "най-добрият“.

22-годишният транссексуален модел беше видимо ужасен, докато разговаряше с журналист на събитие на Desigual Vintage в Ибиса, Испания, във вторник.

Уилсън започна интервюто с лъчезарна усмивка, докато испанският репортер не повдигна въпроса за милиардера от Tesla, който преди това е казвал, че детето му е "убито от вируса на будния ум“.

Най-добрият баща

"Баща ти е най-добрият, нали?“, попита репортер.

"Моят какво? Извинете?“, попита Вивиан, след което репортерът повтори, заявявайки: "Най-добрият, баща ти“.

"Добре“, с ирония отговори Уилсън. преди да се отдалечи раздразнено и да прекъсне интервюто.

Model Vivian Wilson, kendisine babası Elon Musk hakkında yöneltilen soruların ardından röportajı yarıda bıraktı. pic.twitter.com/5JekbcWePY — Punto360 (@punto360tr) June 3, 2026

Вивиан е родена като момче,а майка ѝ е първата съпруга на Мъск, канадската писателка Джъстин Уилсън. След като клипът от неловкия момент обиколи социалните мрежи, феновете реагираха разделено.

Някои твърдяха, че Уилсън дължи славата си изцяло на Мъск. Поддръжници обаче се втурнаха в нейна защита, посочвайки, че тъй като се е дистанцирала от милиардера, вероятно няма желание да говори за него.

"Тя не иска да признае факта, че вратите се отварят заради това кой е баща ѝ“, написа потребител.

Други обаче застанаха на страната на Уилсън, като един коментатор написа: "Бих направил същото, ако баща ми постоянно ме омаловажаваше и казваше, че съм мъртъв заради "вируса на будния ум“.

"Защо да я питат за личния ѝ живот, когато знаят, че това е неудобна тема за нея?“, чудят се други потребители.

"Да, той конкретно каза "загубата на сина ми от вируса на будния ум“ за това, че Вивиан е транс. Вивиан също така открито говори за това колко ужасен е бил като баща и как много от "анекдотите“, които е споделил за детството на децата си, са просто чиста измислица“, добави друг.

През 2024 г. Уилсън нарече баща си "безразличен“ и "нарцистичен“.

Уилсън, чието име е Ксавиер Мъск по рождение, отправи остра атака срещу баща си - обвинявайки го, че е отсъстващ, жесток, гневлив и че я тормози, защото е queer (странен, необичаен, събирателно понятие за хора, чиято сексуална ориентация или полова идентичност се отклоняват от общоприетите, бел. ред.) след като той каза, че тя "не е момиче“ и за него съответно е "мъртва“.

Все по-ожесточеният публичен спор между двамата за първи път беше хвърлен в светлината на прожекторите две години по-рано, когато Уилсън в съдебно дело заяви, че "вече не желае да бъде роднина“ с баща си и законно промени както името, така и пола си.

Загубих сина си

Мъск говори за болезненото си отчуждение от дъщеря си за първи път през 2023 г., наричайки я "комунистка“ и обвинявайки за политиката ѝ скъпото частно училище, което посещава.

"Тя отиде отвъд социализма до това да бъде пълна комунистка и да мисли, че всеки богат е зъл“, каза Мъск пред автора Уолтър Айзъксън, като отчасти обвини Crossroads, частното училище K-12 в Санта Моника, където годишното обучение струва до 50 000 долара.

Основателят на SpaceX допълнително оповести враждата им, като заяви, че е бил "подмамен“ от "вируса на будния ум“ да позволи на един от синовете му да стане транссексуална жена в интервю с канадския психолог и автор Джордан Питърсън.

"По същество бях подмамен да подпиша документи за един от по-големите ми синове, Ксавиер“, каза той, използвайки предишното име на Вивиан.

"Това беше наистина преди да разбера какво се случва, а имахме COVID, така че имаше много объркване. И ми казаха, че Ксавиер може да се самоубие“, разказва Мъск и добавя: "Бях подмамен да направя това. Не ми беше обяснено, че блокерите на пубертета всъщност са просто лекарства за стерилизация".

"По същество загубих сина си. Наричат ​​го "мъртво име“ с причина. Причината да го наричат ​​"мъртво име“ е, че вашият син е мъртъв, така че и моят син, Ксавиер, е мъртъв, убит от вируса на будния ум", каза преди време Мъск.

Уилсън отговори, рисувайки язвителна картина на баща си в интервю, като каза, че той е отсъствал и я е тормозил, защото е куиър.

Тя каза пред NBC News: "Той не знае каква съм била като дете, защото просто не е бил там. И през малкото време, в което той беше там, аз бях безмилостно тормозена заради женствеността и куиър природата си".

Вивиан и нейният брат близнак Грифин са най-големите деца на главния изпълнителен директор на Tesla. Първото му дете с Уилсън, синът Невада, трагично почина само на 10 месеца.

Близнаците са родени през 2004 г. в Калифорния, три години преди по-малките си братя Кай, Саксон и Деймиън, които сега са на 20 години.

Южноафриканският милиардер е баща на 14 деца с четири различни жени - Уилсън, Граймс, Шивон Зилис и Ашли Сейнт Клер.