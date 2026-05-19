Мъск загуби съдебната битка с OpenAI

Илон Мъск загуби широко отразяваната си в медиите съдебна битка срещу ръководството на „ОупънЕйАй“ (OpenAI), разработчикът на Чат Джи Пи Ти, след като съдебно жури постанови днес, че той е завел делото след изтичане на давностния срок, предаде ДПА.

Американската окръжна съдийка Ивон Гонсалес Роджърс заяви, че съдебното жури е стигнало до заключението, че Мъск е завел делото твърде късно според калифорнийското законодателство.

Мъск, основател на „OупънЕйАй“, се опита да принуди шефа ѝ Сам Олтман

и висшия мениджър Грег Брокман да напуснат постовете си и да промени структурата на компанията. Двамата някога бяха близки сътрудници на Мъск, но оттогава са се превърнали в бизнес конкуренти.

Адвокатът му Марк Тобероф заяви, че решението ще бъде обжалвано, предаде БТА.

В центъра на спора е хибридната структура на „OупънЕйАй“, която се състои от нестопанска организация и стопанско подразделение, което формално ѝ е подчинено.

В съдебния си иск, подаден през август 2024 г., Мъск твърдеше, че е бил подведен от Олтман и Брокман, като заяви, че е дарил средства специално за подкрепа на развитието на изкуствен интелект в рамките на нестопанска организация.

Мъск и адвокатите му твърдяха, че по-голямата част от стойността на компанията сега се намира в търговското дружество, от което се възползват Олтман, Брокман и основният инвеститор „Майкрософт“.

Мъск твърдеше, че е бил предаден от бившите си бизнес партньори,

като заяви, че „благотворителната организация“, която е помогнал да се създаде за обществено благо, е била превърната в търсеща печалба компания.

„ОупънЕйАй“ отхвърли тези твърдения, като заяви, че нейното нестопанско подразделение все още запазва крайния контрол. Компанията също така изтъкна, че без създаването на търговско дружество „не би било възможно да се осигурят милиардите долари инвестиции, необходими за разработването на усъвършенствани системи за изкуствен интелект“.

В крайна сметка решаващо за изхода от делото се оказа времето на подаването на иска, посочва ДПА.