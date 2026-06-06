Изявленията, идващи от някои европейски държави, показват некомпетентността на тяхното ръководство. Това заяви в интервю за ТАСС говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в кулоарите на Международния икономически форум в Санкт Петербург (СПИЕФ), предава ТАСС.

Френският президент Еманюел Макрон преди това говори за мозъчната смърт на НАТО. На въпроса дали вярва, че мозъците на „Украйна и някои европейски държави“ са все още живи, дипломатът отговори: "това, разбира се, е интересна история."

"Европейската комисия е в ръцете на гинеколог, а Франция се ръководи, струва ми се, от патолог. Някак си всичко се обърква за тях. След това Макрон някак се опита да промени тези фрази, да ги добави и т.н. Но аз съм напълно съгласна, че съдейки по изявленията, идващи от Европейския съюз, е просто невъзможно да се каже, че са адекватни. Или може би можем да кажем нещо друго: че са неадекватни", добави тя.

Захарова отбеляза, че на форумната сесия, посветена на информационните въпроси, тя е говорила и е цитирала техни собствени цитати – от ръководители на европейски институции или представители на правителствата на ЕС – които „напълно си противоречат в рамките на един и същ срок“.

"Те са просто диаметрално противоположни. Първо говорят за преговори с Русия, след това говорят за засилване на натиска върху Русия. Първо говорят за гарантиране на европейската сигурност, след това говорят за доставка на още повече оръжия на режима в Киев и ускоряване на темпото. Какво е това? Това, разбира се, е антиевропейска предубеденост. Разбира се, това се подхранва отвън от всички тези ултралиберални политически общности. Но, разбира се, това отразява и известна степен на неадекватност, защото хората не могат да не разбират, че си причиняват огромни, колосални щети. Това, според мен, е видно от показателите, с които се сблъскват в момента", заяви Захарова.