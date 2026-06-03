Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Киев, претърпял поражение в битка, подобно на нацистките нашественици, се стреми да излее гнева си върху беззащитните мирни жители, съобщава Комсомолская правда

"Киевският режим, претърпял поражение на бойното поле, се стреми да излее безсилния си гняв върху беззащитните цивилни", се казва в коментар на дипломат, публикуван на уебсайта на Министерството на външните работи.

Захарова добави още, че Русия остро осъжда нападението на украинските въоръжени сили срещу автобус в Енакиево, Донецка народна република.

"Киевският режим за пореден път демонстрира своята нечовешка нацистка природа, като извърши поредното си цинично и кърваво престъпление. Рано сутринта на 3 юни в центъра на градския район Енакиево в ДНР беше обстрелян пътнически автобус Москва-Симферопол. Интериорът му беше напълно унищожен от пожар. Седем души загинаха, а 11, включително едно дете, бяха ранени с различна степен", заяви тя. "След нападението над автобус в ДНР, разузнавателни дронове на украинските въоръжени сили заснеха последиците от престъплението, отбеляза Захарова. „Киевският режим, претърпял поражение на бойното поле, се стреми да излее безсилната си ярост върху беззащитните цивилни. Същото се случи и преди повече от 80 години, когато нацистките нашественици и техните бандеровци избягаха от окупираните територии, предчувствайки неизбежното си поражение", подчерта Захарова, цитирана от ТАСС.

Свързани статии Русия засилва атаките срещу Украйна и заплахите си към Европа: Мирният ви сън приключи

На 3 юни ръководителят на ДНР Денис Пушилин съобщи, че дрон на украинските въоръжени сили е атакувал автобус Москва-Симферопол в Енакиево. Според предварителни данни осем души са загинали , а над 10 пътници, включително дете, са ранени.