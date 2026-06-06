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Петима загинаха при руски атаки в Херсонска област в Южна Украйна

Един руснах е загинал в кола след удар с дрон в Белгородска област

06.06.2026 | 08:47 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Три отделни руски атаки отнеха живота на петима души в южната украинска Херсонска област, съобщи областният ѝ управител, цитиран от Ройтерс.

Олександър Прокудин написа в Телеграм, че при удар по едноименния областен център са загинали трима души на възраст между 70 и 80 години, чиито тела са били открити в пострадали домове.

При нападение срещу безиностанция северно от града е убит човек, а седем са ранени, посочи Прокудин. Жертва е взел и удар с дрон по село северно от Херсон.

Херсонска област е един от четирите региона, анексирани от Русия след инвазията през 2022 г.

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В ранните етапи на войната силите на Москва превзеха голяма част от областта, но украинските сили успяха частично да си върнат загубените територии, включително град Херсон.

Контролираните от Украйна райони често са подлагани на руски атаки.

От другата страна на границата, в западноруската Белгородска област, която е честа украинска мишена, украински дрон порази лека кола близо до границата. Водачът е загинал, съобщиха местните власти.

Ройтерс не може да потвърди съобщенията чрез независим източник. Русия и Украйна отричат да нападат умишлено мирни граждани.

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