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Ново земетресение от 4,3 на гръцкия остров Евия

Няма данни за пострадали и щети

08.06.2026 | 09:34 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Ново земетресение беше регистрирано в района на гръцкия остров Евия, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема". 

В 5:30 ч. близо до пристанището на острова беше засечен земен трус с магнитуд 4,3 по Рихтер. 

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Вчера в същия район бяха регистрирани три последователни земетресения с магнитуд около 5 по Рихтер. Първият земен трус беше с магнитуд 4,8 по Рихтер, последван от земетресение от 4,3 по Рихтер. Третото земетресение беше с магнитуд 5,2 по Рихтер.  

Днешният трус е бил на дълбочина 5 километра. Земетресението е било усетено на остров Евия, който се намира североизточно от Атина, както и в област Атика.   

Няма данни за пострадали и щети. 

Училищата на острова са затворени.
(БТА)

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Тагове:

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