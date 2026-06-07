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Нанесени са щети на къщи и пътища след серията от земетресения на гръцкия остров Евия

Няма данни за пострадали хора, съобщиха властите

07.06.2026 | 16:15 ч. 2
Снимка: НИГГГ

Снимка: НИГГГ

Серията от земетресения, които разтърсиха днес следобед гръцкия остров Евия, североизточно от Атина, са причинили щети на редица къщи на острова, но не се съобщава за пострадали хора, информира онлайн изданието на в. "Катимерини", позовавайки се на местните власти.

Трусовете бяха усетени силно в Атина и околностите й, отбелязва изданието.

Редица къщи в Прокопи, Северна Евия, и Дафнуса, Централна Евия, са понесли щети, а пътната мрежа е била засегната от свлачища, заяви за изданието кметът на Мантуди-Агия Ана Йоргос Цапурниотис.

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Първото земетресение беше регистрирано в 12:58 часа местно (и българско) време и е било с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер, според данни на Института по геодинамика. То е било повърхностно, като дълбочината му е била около 5 километра, отбелязва "Катимерини".

Минути по-късно, в 13:02 часа, беше регистрирано второ и по-силно земетресение с магнитуд 5,2 и с епицентър на около 2 километра югоизточно от Прокопи, също на дълбочина около 5 километра.

Властите продължават да оценяват щетите и да наблюдават сеизмичната активност в зоната. 

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Тагове:

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