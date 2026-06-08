ЕС обяви подкрепа от 5 млн. евро за борба с ебола в ДРК

Европейският съюз обяви допълнително финансиране от 5 милиона евро в подкрепа на усилията за овладяване на последното огнище на ебола в източната част на Демократична република Конго, след като европейският комисар по управление на кризи Хаджа Лахбиб посети региона в неделя.

След пристигането си на летище Буния в провинция Итури, ключов логистичен център за борба с ебола, Лахбиб заяви, че финансирането ще бъде използвано за създаване на регионални диагностични центрове в провинциите, най-засегнати от епидемията, съобщава Euronews.

À Bunia 🇨🇩 pour témoigner du soutien et de la solidarité de l’🇪🇺 aux côtés des personnes affectées par l’Ebola. Aujourd’hui, l’UE mobilise €5M supplémentaires, en plus des €84M alloués en réponse à cette crise, pour soutenir les infrastructures de santé et la recherche. pic.twitter.com/yvY79Zy0km — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) June 7, 2026

Съобщението идва в момент, когато епидемията от ебола продължава да се разпространява в Централна Африка. Близо 500 случая вече са потвърдени, според Световната здравна организация, която обяви кризата за международна извънредна ситуация в общественото здравеопазване.

"Европейският съюз приема тази извънредна ситуация много сериозно. Веднага щом започна епидемията, ние реагирахме бързо и бяхме на място, за да увеличим подкрепата си, и този ангажимент продължава и днес", каза еврокомисарят.

Комисарят добави, че новото финансиране ще помогне за осигуряване на по-бързо и по-надеждно тестване в райони, където вирусът се разпространява, което ще позволи на здравните власти да идентифицират и изолират случаите по-бързо.

В последната си актуализация в събота СЗО съобщи за 452 потвърдени инфекции и 82 смъртни случая в ДР Конго, където огнището беше официално обявено преди три седмици. Здравните експерти предупредиха, че ако не се контролира, епидемията може да се превърне в една от най-големите, регистрирани някога.

Последното огнище е 17-ата епидемия от ебола, регистрирана в региона, което подчертава продължаващата заплаха, представлявана от болестта в източно Конго, където конфликтите, разселването и крехките здравни системи усложняват усилията за предотвратяване на разпространението ѝ.

Еврокомисарят каза, че предупредителните знаци вече са били очевидни по време на предишно посещение в региона по-рано тази година.

"Когато бях тук преди четири месеца, почувствах, че всички фактори са налице поради санитарните условия, здравната система на колене, изтощеното население и населението, постоянно разселено от боевете, за да избухне тази епидемия отново“, каза тя.

Европейският съюз вече е отпуснал 84 милиона евро в отговор на тази криза и е мобилизирал хуманитарна помощ в подкрепа на местните власти и международните здравни организации.