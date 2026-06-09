ЕК връща на дневен ред отпадането на сезонната смяна на часа

Предложението на Европейската комисия за премахване на сезонната смяна на часа остава водеща задача, време е отново да задвижим тази идея, каза еврокомисарят по транспорта Апостолос Дзидзикостас на пресконференция след заседание на транспортните министри от ЕС в Люксембург.

По неговите думи прекратяването на тази смяна от астрономическо към "лятно" време ще премахне неоправдан стрес. Това вече е излишно, засяга здравето на хората, води до объркване и трудности за икономиката, не служи за спестяване на енергия, обобщи еврокомисарят.

Необходимо е прагматично и трайно решение, каза той и посочи, че държавите от ЕС са поискали допълнителни доказателства за необходимостта от промяна. През февруари започнахме проучване и очакваме да представим резултатите, когато са готови, допълни той.

Дзидзикостас изрази очакване тази седмица да се постигне напредък в преговорите между ЕК, евродепутатите и европейските държави по отношение на промените в правата на пътуващите със самолет. Миналата седмица сближихме позиции, тази седмица очаквам пробив, заяви Дзидзикостас.

Еврокомисарят каза още, че Европа има нужда от инфраструктура, съгласуване и процедури за осигуряване на по-добра военна мобилност. Постигането на споразумение е стратегически важно, обобщи той. По неговите думи ЕС трябва да обърне повече внимание на разгръщането на най-съвременните системи за сигурност в железниците, на производството на влакове и осигуряването на товарните железопътни превози.

(кор. на БТА Николай Желязков)