IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 35

ЕК връща на дневен ред отпадането на сезонната смяна на часа

Еврокомисар: Това вече е излишно, ще се премахне неоправдан стрес

09.06.2026 | 08:53 ч. 19
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Предложението на Европейската комисия за премахване на сезонната смяна на часа остава водеща задача, време е отново да задвижим тази идея, каза еврокомисарят по транспорта Апостолос Дзидзикостас на пресконференция след заседание на транспортните министри от ЕС в Люксембург.

По неговите думи прекратяването на тази смяна от астрономическо към "лятно" време ще премахне неоправдан стрес. Това вече е излишно, засяга здравето на хората, води до объркване и трудности за икономиката, не служи за спестяване на енергия, обобщи еврокомисарят. 

Необходимо е прагматично и трайно решение, каза той и посочи, че държавите от ЕС са поискали допълнителни доказателства за необходимостта от промяна. През февруари започнахме проучване и очакваме да представим резултатите, когато са готови, допълни той.

Дзидзикостас изрази очакване тази седмица да се постигне напредък в преговорите между ЕК, евродепутатите и европейските държави по отношение на промените в правата на пътуващите със самолет. Миналата седмица сближихме позиции, тази седмица очаквам пробив, заяви Дзидзикостас.

Еврокомисарят каза още, че Европа има нужда от инфраструктура, съгласуване и процедури за осигуряване на по-добра военна мобилност. Постигането на споразумение е стратегически важно, обобщи той. По неговите думи ЕС трябва да обърне повече внимание на разгръщането на най-съвременните системи за сигурност в железниците, на производството на влакове и осигуряването на товарните железопътни превози.
(кор. на БТА Николай Желязков)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

отпадане на сезонната смяна на часа Европейска комисия Апостолос Дзидзикостас
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem