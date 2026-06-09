Тръмп твърди, че не е освиркан: Бяха предимно аплодисменти

Президентът Доналд Тръмп заяви, че е чул "предимно аплодисменти“ от фенове, докато е присъствал на финалния мач на НБА между Ню Йорк Никс в Медисън Скуеър Гардън.

Тълпата в залата избухна в понеделник вечерта по време на изпълнението на националния химн преди баскетболния мач.

В доклада на Белия дом обаче не се споменава за освиркване.

"Имате предвид, когато ме снимаха с камера? Мисля, че беше много добре, да. Със сигурност беше невероятно. Мисля, че беше предимно аплодисменти“, отговори Тръмп, когато го попитаха за шумното посрещане.

"Беше шумно и беше много ентусиазирано", коментира американският главнокомандващ.

Фантастичен мач

Сан Антонио Спърс победиха Никс с четири точки - 115 на 111 - в напрегнат завършек на третия мач.

Роденият в Ню Йорк Тръмп нарече мача "фантастичен“, но не зае страна на някой от отборите.

"Добра игра и от двата отбора. Всички се забавлявахме много. Беше страхотно за гледане. Много талантливи играчи", радваше се републиканецът.

Мачът в понеделник вечер беше първата загуба на Никс на финалите, като Ню Йорк спечели и двата мача като гост в Сан Антонио, за да започне серията

#knicks #newyork #nba #politics ♬ original sound - Daily Mail @dailymail President Donald Trump was ruthlessly booed by New York Knicks fans on Monday night when he was shown on the Madison Square Garden jumbotron during Game 3 of the NBA Finals. Trump attended the game as a guest of Knicks owner James Dolan, and his attendance causes heightened security which included a perimeter fence around the arena, a canceled watch party outside of MSG, and long lines for fans waiting to get into the game. #trump

Тръмп прекара мача зад бронирана стъклена стена в средното ниво на спортната арена, заедно със собственика на Никс Джеймс Долан. Компания на Тръмп правеше и внучката му Кай.

Когато Jumbotron се насочи към Тръмп, той вдигна дясната си ръка във формата на поздрав и показа усмивка.

Официалният списък от Белия дом включваше още Ванеса Тръмп - майката на Кай и бившата съпруга на Доналд Тръмп-младши, секретарите Шон Дъфи и Дъг Бургъм, съпругът на Тифани Тръмп Майкъл Булос, Стив Уиткоф, който посредничи в преговорите с Иран. Джаред Кушнер също беше сред присъстващите.

Камери заснеха президента да яде пица и пържени картофи, докато гледаше мача.

Тръмп се върна във Вашингтон малко след полунощ, където го очаква още един грандиозен спортен спектакъл - битката в UFC на южната морава на Белия дом, за да отбележи 80-ия си рожден ден.

Тръмп придрема по време на мача?

Освен клипчето, в което се чува как е освиркан, в интернет се появи и още едно, което събуди хейтърите на президента.

Според разпространения клип президентът е имал време и да подремне по време на финалния мач.

Критиците се подиграха на предполагаемата дрямка на Тръмп, като някои я нарекоха "най-скъпата дрямка, финансирана от данъкоплатците“.

Александрия Окасио-Кортес, конгресмен от Ню Йорк, реагира на видеоклипа със "СЪБУДИ СЕ“. Други баскетболни наблюдатели обвиниха присъствието на Тръмп за загубата на Никс.

Появата на президента на мача беше спорна още преди предполагаемия инцидент със заспиването, причинявайки забавяния от страна на охраната, както и отмяна на партита за наблюдение на открито.