Семейство Тръмп е спечелило $500 млн. от крипто, но инвеститорите им загубиха 90% от парите си

Семейство Тръмп спечели около 500 милиона долара, след като AI Financial Corp. купи токени, емитирани от World Liberty Financial - крипто бизнесът, основан от Ерик Тръмп, Доналд Тръмп-младши и други партньори. Но инвеститорите, финансирали транзакцията, по-късно регистрираха загуби от над 90%, на фона на срива на акциите и обезценяването на цифровите активи, съобщава CNBC.

AI Financial Corp. се превърна в пример за рисковете, свързани с инвестирането в крипто бизнеси, свързани със семейството на американския президент Доналд Тръмп, след като стойността на акциите ѝ се срина с около 93% за по-малко от година след сключването на сделка за 1,5 милиарда долара с World Liberty Financial.

През август 2025 г. Alt5 Sigma обяви, че ще закупи токени WLFI, емитирани от World Liberty Financial. За да финансира операцията, компанията набра 750 милиона долара от инвеститори и емитира нови акции, използвайки средствата за закупуване на цифрови активи. Според документи, публикувани от World Liberty Financial, семейство Тръмп е имало право на приблизително 75% от приходите, генерирани от продажбата на токени, което означава, че са получили приблизително 500 милиона долара от сделката, след приспадане на разходите и комисионните.

Към момента на обявяване на споразумението, акциите на Alt5 Sigma се търгуваха на цена от почти 9 долара. Акциите на AI Financial в момента струват около 0,66 долара и компанията рискува да бъде отстранена от търговията на Nasdaq, ако не успее да върне цената им над минималния праг, наложен от борсата.

Близо до фалит

Проблемите не спират дотук. AI Financial наскоро предупреди инвеститорите, че има значителни съмнения относно способността на компанията да продължи да функционира като действащо предприятие през следващите 12 месеца.

През първото тримесечие на годината стойността на токените WLFI на компанията падна с около 348 милиона долара, а пасивите надхвърлиха активите. Няколко надзорни организации и бивши финансови регулатори призоваха американските власти да преразгледат сделката и начина, по който компанията е информирала инвеститорите, като критиците твърдят, че има многобройни въпроси относно прозрачността и корпоративното управление на компанията.

Позицията на Белия дом

Белият дом обаче отхвърли всяко обвинение в конфликт на интереси, заявявайки, че активите на президента се управляват чрез тръст, контролиран от децата му, и че няма несъвместимост между президентския пост и семейния бизнес.

В момента пазарната капитализация на AI Financial е приблизително 89 милиона долара, докато стойността на токените WLFI, държани от компанията, е намаляла с около 72% от нивото, на което са били закупени.

Инвеститорите, които залагат на успеха на крипто бизнеса, свързан със семейство Тръмп, по този начин са изправени пред едни от най-големите загуби, регистрирани на пазара на цифрови активи през последната година.