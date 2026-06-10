Спирането на военната помощ за Украйна не е съгласувано с ЕС и НАТО

Спирането на военната помощ от Българската армия за Украйна не е съгласувано с нашите партньори на ниво ЕС и НАТО. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Румен Христов в студиото на "Денят ON AIR".

"Що се отнася до военнопромишления комплекс, ако тези взаимоизгодни партньорства бъдат преустановени, би било икономическа загуба за България. Сега военнопромишленият комплекс сработи 24/7, там се взимат високи заплати, данъци, ударът е върху икономиката", каза Христов.

Лидерът на СДС припомни, че България е признала агресията на Русия към Украйна, която е изтощителна икономически и във всяко едно отношение.

"Преговорите са добро решение, Зеленски предложи скоро, но не бяха приети.

За да се стигне до преговори, ще има колеблив период. Войната надскочи като месеци Втората световна война. Добре е да има постигане на мир, зависи от всички", на мнение е политикът.

Властите няма да предоставят официални данни за предоставеното въоръжение на Украйна.

"Продажбата на военно оборудване, снаряди, патрони, ракети е много - обикновено ставаше дума за запаси с отпаднала необходимост. Това са оръжията, които бяха потребни на Украйна, но не бяха необходими за България. Ние сме ценен производител и интересен партньор, стандартите от оръжията от времето на съветската епоха са в действия и работят", каза Христов.

Депутатите от ГЕРБ-СДС гласуваха "въздържал се" на предложението на "Прогресивна България".

"Ние сме със съзнанието, че този дълг е необходим, прозорецът в който се опитваме да го вземе е добър от гледна точка на очаквано повишаване на лихви. Проблемът е, че не знаем за какво ще бъде харчен", изтъкна депутатът пред Bulgaria ON AIR.

По думите му, "имаме нужда от балансиран бюджет и финансова дисциплина, да започнем да сваляме дефицита. 3% вече се приема като нещо много положително."