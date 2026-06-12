Рекорд: Тръмп е прегледан от 22 лекари по време на годишния си преглед

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил прегледан от 22 медицински специалисти по време на годишния си медицински преглед миналия месец, което почти удвоява броя на лекарите, присъстващи на предишните му прегледи и поставя очевидно президентски рекорд, според нов анализ.

Медицински експерти заявиха пред The Washington Post, който проучи внимателно резултатите от прегледа на президента, че броят е необичаен и е поредният фактор, който може да предизвика здравословни въпроси около 79-годишния главнокомандващ - най-възрастният човек, заемал някога президентския пост на САЩ.

"Това е изключителен брой лекари", каза пред вестника Джонатан Райнер, дългогодишен кардиолог на бившия вицепрезидент Дик Чейни.

Белият дом заяви пред The Washington Post,, че някои общопрактикуващи медици са част от 22-мата специалисти.

Лекарят на президента, д-р Шон Барбабела, написа след здравния преглед през май, че Тръмп "остава в отлично здраве, демонстрирайки силна сърдечна, белодробна, неврологична и цялостна физическа функция".

Самият Тръмп също отправи подобно послание, заявявайки в Truth Social, че "всичко" е "проверено ПЕРФЕКТНО".

Наблюдателите внимателно проучиха годишният медицински преглед, като се има предвид, че той се случи след необичайно посещение на Тръмп при лекар в средата на годината, който Тръмп направи през октомври след годишния си медицински преглед по-рано същата година.

Един лекар каза пред The ​​Wall Street Journal, че прегледът е можел да бъде по-откровен относно резултатите от сърдечно-съдовите тестове на Тръмп.

Тръмп ще пропусне първия мач на САЩ на мондиала

Доналд Тръмп заяви, че обича инфлацията

Тръмп твърди, че не е освиркан: Бяха предимно аплодисменти Свързани статии

"Ако създавах доклад, който да изпратя на друг лекар, щях да спомена малко повече за ултразвука на каротидната артерия", каза д-р Уилям Шутце, съдов хирург от Тексас. "Какво количество плака ще има - защото почти всички ние ще имаме някакво натрупване там.“

Други отбелязаха, че според медицинските досиета на Тръмп, той изглежда вече не приема обичайно лекарство за предотвратяване на косопад

Опасенията за здравето на предшественика на Тръмп Джо Байдън, който преди това беше най-възрастният човек, заел Белия дом, помогнаха за провала на кампанията на демократите.

Слабото представяне на объркания Байдън в дебатите беше последният пирон в ковчега на кампанията му през 2024 г., а помощниците и партийните лидери бяха подложени на месеци на проверка, която бе последвана от издаването на скандална книга за това дали са скрили влошаващото се здраве и психическа годност на Байдън от обществеността.

Критиците обвиняват президента Тръмп, че страда от подобен упадък, посочвайки честите синини, които се появяват по ръцете му, а избирателите изглежда имат свои собствени опасения.

В анкета миналия месец от The Washington Post, ABC News и Ipsos, 59% от анкетираните заявиха, че не вярват, че Тръмп има психическата острота, за да служи като президент, а други 55% казаха, че не смятат, че е достатъчно физически здрав, за да изпълнява задълженията си.

Онлайн коментатори наскоро се подиграха на президента Тръмп, че сякаш е заспал на финалите на НБА.