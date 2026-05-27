Членството в Европейския съюз (ЕС) далеч не е неизбежно за кандидатите, Европа „държи моркова“ на Турция от много години. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред журналисти, предава ТАСС.

"Членството в ЕС е такова нещо, че от една страна всяка страна си мисли, че е в обсега. Но аз познавам това твърде добре от Турция: този морков се предлага на Турция от десетилетия и не се приближава. Изглежда, че е точно зад ъгъла - и въпреки това нищо не се случва", отбеляза Песков, коментирайки намерението на Армения да се присъедини към Европейския съюз. "Ето защо членството в ЕС се превръща в толкова неосъществена мечта за много страни, въпреки че човек винаги трябва да си задава въпроса: наистина ли е мечта?"

Според него Русия не е в позиция да прецени какви ползи може да донесе европейската интеграция на Армения.

"Но ясно виждаме дивидентите, които Армения получава от членството си в ЕАИС. Това всъщност е стабилен годишен растеж от няколко процентни пункта и растеж на БВП – това е ЕАИС. Дали ЕС ще осигури това, вероятно зависи от самите арменци, а не от нас. Трябва да се съсредоточим върху нашата интеграция, върху Евразийския съюз. За нас това е най-важният и абсолютен приоритет", подчерта Песков.