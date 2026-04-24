Зеленски: Украйна се нуждае от пълноправно, а не символично членство в ЕС

С отключването и окончателното одобрение на заем от 90 милиарда евро за Украйна и нов кръг от санкции срещу Русия, фокусът на неформалната среща на върха в Кипър бързо се измества към дългогодишното вето на Унгария върху присъединяването на Киев към ЕС, на фона на надеждите да се използва политическият импулс в Будапеща, докато ново правителство се готви да встъпи в длъжност.

Но Володимир Зеленски настоя, че това, от което Украйна се нуждае, е пълноправно членство, а не някакво частично участие.

Разговаряйки с репортерите в президентския чат в WhatsApp по пътя си към Кипър, Зеленски отхвърли идеята за частично членство в ЕС за Украйна, заявявайки: "Украйна не се нуждае от символично членство в ЕС“.

"Украйна се защитава и определено защитава Европа. И не защитава Европа символично – хората наистина умират", добави президентът, цитиран от Euronews.

Той каза, че Украйна защитава "споделените европейски ценности“ и затова смята, че страната заслужава пълноправно членство в блока от 27 държави.

Зеленски призна, че се водят дискусии на "различни нива“ относно "различни възможни формати на членство на Украйна в ЕС“.

"Искам да благодаря на всички наши партньори, на всички лидери на Европейския съюз: Германия, Франция, Полша, Румъния и на всички страни, които наистина подкрепят бързото членство на Украйна в Европейския съюз и търсят начини да го ускорят. Но тук бих искал да кажа: нека бъдем честни", каза още украинският лидер, но и предупреди:

I thank every leader who understands how important it is for Ukraine to move toward EU membership. In this war, we defend not only ourselves, but also the European way of life. Whatever happens with Russia’s ambitions, one thing is clear – Europe together with Ukraine will be… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 23, 2026

"Бих искал да предупредя, преди всичко, нашите украински институции: моля, не търсете символично членство в ЕС за Украйна. Не подкрепям това. Народът не го подкрепя. Най-важното е нашият народ. Вече имахме достатъчно символични съюзи – Будапещенски меморандуми, символични гаранции за сигурност, НАТО, символичен път към НАТО. Заслужаваме пълноправно членство в различни съюзи и, разбира се, в Европейския съюз".

Присъединяването към ЕС е в застой

Присъединяването на Украйна към ЕС е в застой от юли 2024 г., когато Унгария пое шестмесечното председателство на Съвета на ЕС и ясно заяви, че Киев няма да отвори нито един преговорен клъстер по време на ротацията.

Оттеглящият се министър-председател Виктор Орбан оттогава продължава да блокира отварянето на клъстери, поддържайки процеса в задънена улица.

В съвместно изявление със Зеленски и председателя на Европейската комисия след пристигането си на срещата на върха в Кипър, председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че с деблокирането на заема от 90 милиарда евро за Украйна и новия кръг от санкции срещу Русия ЕС е предприел "две много важни стъпки за постигане на справедлив и траен мир в Украйна“.

"Сега е време да гледаме напред и да се подготвим за следващата стъпка, а следващата стъпка е да се открие първият кръг от преговори за присъединяването на Украйна към Европейския съюз.“

"Изпълнихме тези две стъпки и ще ги изпълним и на следващата стъпка“, на мнение е Коща.

Ново начало за Украйна

В интервю за Euronews, докато лидерите на ЕС се събираха в Кипър, премиерът на Естония Кристен Михал заяви, че има шанс за „ново начало“ в процеса на присъединяване към ЕС за Украйна.

„Това ще означава, че можете да започнете отначало и честно казано, не виждам друг начин освен бъдещето на Украйна в Европа. Това определено е така. Това ще означава, че въпросът е само кога, а не дали и как“, каза той.