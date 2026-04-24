Зеленски: Украйна се нуждае от пълноправно, а не символично членство в ЕС

Украйна и Европа защитават споделени ценности, добави президентът

24.04.2026 | 10:20 ч. 27
Reuters

С отключването и окончателното одобрение на заем от 90 милиарда евро за Украйна и нов кръг от санкции срещу Русия, фокусът на неформалната среща на върха в Кипър бързо се измества към дългогодишното вето на Унгария върху присъединяването на Киев към ЕС, на фона на надеждите да се използва политическият импулс в Будапеща, докато ново правителство се готви да встъпи в длъжност.

Но Володимир Зеленски настоя, че това, от което Украйна се нуждае, е пълноправно членство, а не някакво частично участие.

Разговаряйки с репортерите в президентския чат в WhatsApp по пътя си към Кипър, Зеленски отхвърли идеята за частично членство в ЕС за Украйна, заявявайки: "Украйна не се нуждае от символично членство в ЕС“.

"Украйна се защитава и определено защитава Европа. И не защитава Европа символично – хората наистина умират", добави президентът, цитиран от Euronews.

Той каза, че Украйна защитава "споделените европейски ценности“ и затова смята, че страната заслужава пълноправно членство в блока от 27 държави.

Зеленски призна, че се водят дискусии на "различни нива“ относно "различни възможни формати на членство на Украйна в ЕС“.

"Искам да благодаря на всички наши партньори, на всички лидери на Европейския съюз: Германия, Франция, Полша, Румъния и на всички страни, които наистина подкрепят бързото членство на Украйна в Европейския съюз и търсят начини да го ускорят. Но тук бих искал да кажа: нека бъдем честни", каза още украинският лидер, но и предупреди:

"Бих искал да предупредя, преди всичко, нашите украински институции: моля, не търсете символично членство в ЕС за Украйна. Не подкрепям това. Народът не го подкрепя. Най-важното е нашият народ. Вече имахме достатъчно символични съюзи – Будапещенски меморандуми, символични гаранции за сигурност, НАТО, символичен път към НАТО. Заслужаваме пълноправно членство в различни съюзи и, разбира се, в Европейския съюз".

Присъединяването към ЕС е в застой

Присъединяването на Украйна към ЕС е в застой от юли 2024 г., когато Унгария пое шестмесечното председателство на Съвета на ЕС и ясно заяви, че Киев няма да отвори нито един преговорен клъстер по време на ротацията.

Оттеглящият се министър-председател Виктор Орбан оттогава продължава да блокира отварянето на клъстери, поддържайки процеса в задънена улица.

В съвместно изявление със Зеленски и председателя на Европейската комисия след пристигането си на срещата на върха в Кипър, председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че с деблокирането на заема от 90 милиарда евро за Украйна и новия кръг от санкции срещу Русия ЕС е предприел "две много важни стъпки за постигане на справедлив и траен мир в Украйна“.

"Сега е време да гледаме напред и да се подготвим за следващата стъпка, а следващата стъпка е да се открие първият кръг от преговори за присъединяването на Украйна към Европейския съюз.“

Свързани статии

"Изпълнихме тези две стъпки и ще ги изпълним и на следващата стъпка“, на мнение е Коща.

Ново начало за Украйна

В интервю за Euronews, докато лидерите на ЕС се събираха в Кипър, премиерът на Естония Кристен Михал заяви, че има шанс за „ново начало“ в процеса на присъединяване към ЕС за Украйна.

„Това ще означава, че можете да започнете отначало и честно казано, не виждам друг начин освен бъдещето на Украйна в Европа. Това определено е така. Това ще означава, че въпросът е само кога, а не дали и как“, каза той.

