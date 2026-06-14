Най-възрастният президент на САЩ става на 80, но не годините на Тръмп тревожат експертите

Здравни експерти, с които The Independent разговаря, изразиха загриженост, че проблемите на главнокомандващия, който навършва 80 години днес, са по-дълбоки от всякакви очевидни физически неразположения, появили се през последната година.

Президентът Доналд Тръмп навършва 80 години, след като повече от година показва видими симптоми, типични за осемдесетгодишен човек, включително синини по ръцете, подути глезени и стъпала и заспиване по време на срещи и важни събития. Медицинските експерти обаче предупреждават, че не толкова тези очевидни симптоми на остравянето трябва да тревожат най-много американците, колкото поведението, проявено по време на втория му президентски мандат.

"Проблемът не е, че е на 80. Нека не пренебрегваме червените знамена на място", казва пред The ​​Independent д-р Хенри Ейбрахам, почетен професор по психиатрия в Медицинския факултет на университета Тъфтс и носител на Нобелова награда. "Има хора на 80 и 90 години, които са са с пълния си умствен капацитет."

Но Ейбрахам, който подчертава, че никога не е преглеждал лично президента и не е поставял диагноза, е обезпокоен, че Тръмп има достъп до ядрените кодове на САЩ.

"Ако просто погледнем всичко, което е казал и направил, и какво е наблюдавано да прави през десетилетията, има определени признаци и симптоми, които са червени флагове за това как ще провежда президентството си в бъдеще", обяснява той.

"Безсъние, агресия, лош контрол на гнева"

"Лош контрол на импулсите, лош контрол на гнева, безсънни нощи, неуморна агресия към тези, които възприема като врагове", подчертава симптомите Ейбрахам. "Е, съберете всичко това заедно и му дайте ядрения куфар и ще видите защо сме притеснени."

Белият дом не отговори на въпроси относно здравето на президента от страна на The Independent. Институцията все пак отхвърли опасенията на медицинските експерти в изявление.

"Ако изглежда като патица, всъщност може да е просто второкласен демократичен лекар", каза говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл. "Президентът Тръмп е най-проницателният, достъпен и енергичен президент в американската история и всеки така наречен медицински специалист, който се занимава с диванни диагнози или фалшиви спекулации за политическа изгода, очевидно нарушава Хипократовата клетва, която е положил."

Снимките

През последната година спекулациите за здравето на Тръмп бяха подхранвани от снимки на насинените му ръце, подути глезени и обрив по врата. През март Тръмп беше сниман с нещо, което изглеждаше като яркочервен обрив отстрани на врата му, простиращ се от ухото до тила му.

"Президентът Тръмп използва много често срещан крем от дясната страна на врата си, който служи за превантивно лечение на кожата, предписано от лекаря на Белия дом", каза тогава лекарят на президента, капитан от ВМС Шон Барбабела, пред The ​​Independent.

А миналата година прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит разкри, че Тръмп е бил диагностициран с хронична венозна недостатъчност, след като снимките на подутите му крака започнаха да се разпространяват онлайн. Състоянието възниква, когато вените в краката се увредят и имат затруднения с връщането на кръвта обратно към сърцето, което води до събиране на кръв в краката и подуването им.

Ливит също така спомена синините по ръцете на Тръмп, като Белият дом обясни, че те са причинени от "чести ръкостискания и употребата на аспирин, който се приема като част от стандартен режим за сърдечно-съдова профилактика".

"Приематвърде много аспирин"

Д-р Розан Лайпциг, почетен професор по гериатрия и палиативна медицина в Медицинския факултет "Икан" в Маунт Синай, обяснява пред The ​​Independent, че "не е прекалено загрижена" за нито един от тези симптоми, които са често срещани при възрастните хора.

"Ако приемат твърде много аспирин, кожата на възрастните хора става по-тънка", казва тя, визирайки синините. "Губят се мазнините под кожата, така че хората стават много по-склонни към образуване на синини. И всеки, който е прекарал част от живота си прав за определен период от време, има проблем с разширени вени."

Тръмп изглежда е поставил нов рекорд миналия месец с медицинския си преглед. Съобщава, че той е бил прегледан от 22 специалисти - почти двойно повече от предишните му прегледи. За сравнение, Байдън е бил прегледан от екип от 20 лекари при медицинския си преглед през 2024 г., докато Джордж У. Буш е бил прегледан от 12 лекари при първия си президентски преглед, според The ​​Washington Post.

След медицинския преглед през май, Барбабела написа, че Тръмп "продължава да се радва на отлично здраве, демонстрирайки силна сърдечна, белодробна, неврологична и цялостна физическа функция".

"Той може да разкрие каквато и да е медицинска информация, която пожелае"

Джефри Кулман, бившият лекар на президента Барак Обама в Белия дом, подчертава, че няма конституционно изискване президентите да разкриват медицинската си информация.

"Тръмп, като индивид, е защитен от HIPAA и може да избере да разкрие или да не разкрие каквато и да е медицинска информация, която желае", подчертава Кулман пред The ​​Independent.

Годишният медицински преглед, на теория, дава на Тръмп "честна оценка на американския народ за неговата физическа годност да изпълнява задълженията си", обяснява Кулман, автор на "Трансформиране на президентското здравеопазване".

"Нещото, което ме тревожи най-много тук..."

Но критиците казаха, че меморандумът на Белия дом, в който са описани резултатите от медицинския преглед на Тръмп, не съдържа съществени подробности и не дава на американците пълна картина.

"Медицинската му оценка е донякъде повърхностен начин да се прецени дали е годен да заема дадена позиция", казва Лайпциг, автор на "Честно стареене: Ръководство на вътрешния човек за втората половина от живота". "Предполагам, че въпросите, на които хората биха искали да получат отговор от нещо подобно, са: "Вероятно ли е той да довърши мандата си?" "Или е вероятно той да има някакъв изтощителен медицински проблем, сериозен инсулт или нещо подобно", казва Лайпциг, подчертавайки, че не е прегледала президента и не предлага диагноза. "Мисля, че от теста, който направиха, е съвсем ясно, че физически той изглежда - ако вярвате на всичко, което е написано тук - в разумна форма. Нещото, което ме тревожи най-много тук, е прегледът за психично състояние."

Ейбрахам и Лайпциг бяха част от група от 36 медицински специалисти, които подписаха писмо миналия месец, предупреждавайки, че според тях Тръмп е "все по-опасен за обществеността".

"Нека извадим коня от конюшнята"

Ейбрахам, който изрази загриженост относно когнитивните способности на Тръмп в Substack, споделя загрижеността на Лайпциг относно прегледа за психично състояние на президента.

"22-мата лекари, които прегледаха този човек, къде са те? Какво откриха? Какво казаха?", пита той и поставя под въпрос "перфектните резултати" на Тръмп на Монреалския когнитивен тест - често срещан тест, използван за диагностициране на деменция.

Според мемоарите на Барбабела, Тръмп е получил 30 от 30 на краткия тест.

"Кой получава три или четири оценки за 18 месеца?", пита Ейбрахам. "Клинично това не е подходящо. Трябва да продължим с много по-задълбочени и всеобхватни невропсихологични оценки и ако такива са направени, чудесно. Нека изведем коня от конюшнята и да видим какъв цвят е. "Ако наистина сте загрижени за когнитивната функция, се нуждаете от по-задълбочена серия от тестове", добави Лайпциг.

Тя казва, че когато извършват тези тестове, лекарите ще научат повече за пациента и чрез външния му вид, поведение, зрителен контакт, стойка, реч и настроение.

Гериатрят казва, че бележката на Барбабела "не говори наистина за" какво е било настроението на Тръмп през този ден или "къде се намира той".

Оглеждайки се назад към кадрите с Тръмп отпреди 30 години, той е използвал сложен език и думи с много срички, отбелязва Ейбрахам.

"Нищо от това не е налице сега", подчертава той.

Фалшиви спомени

Друг червен флаг за Ейбрахам е потенциалът за конфабулация - когато някой неволно създава фалшиви спомени - както се случва по време на дългите, сложни речи на Тръмп.

"Дали президентът бълнува?", пита Ейбрахам. "Не мога да отговоря на този въпрос, но знам, че е червен флаг."

Ейбрахам признва, че има "огромен физически стрес" на позицията, но не се съгласява с въвеждането на горна възрастова граница за президентството. Вместо това той предлага "честна и прозрачна оценка на физическата и когнитивната годност, преди някой да стане президент".

"Той се заблуждава", обяснява Лайпциг.

По думите й с напредване на възрастта човек се отразява на нивото му на физиологичен резерв - способността да поддържа физическа функция въпреки възрастта, болестта или нараняването.

"Когато си дете, имаш много. С напредване на възрастта използвате все повече и повече от него, за да изпълнявате ежедневните си функции", обяснява тя. "Така че за всеки, с напредване на възрастта, е по-вероятно да има негативни последици от всеки стрес, който се изпречи на пътя му. Мисля, че той се заблуждава, че тялото му не е остаряло. Той не може да прави това, което е можел преди 20 години."

Наскоро се появиха видеоклипове на Тръмп, който сякаш заспива по време на срещи и събития. На мача от първенството на НБА в понеделник между Никс и Спърс в Медисън Скуеър Гардън, камери заснеха как президентът отново задряма в луксозната ложа. Тръмп, който твърди, че винаги е успявал да се справи с малко сън, често има интензивни сесии до късно през нощта в Truth Social, понякога публикувайки посред нощ и отново рано сутрин.

Лайпциг казва, че навиците за сън се променят с напредване на възрастта, но в случая на Тръмп, публикуването до ранни зори в Truth Social не е нормално за 80-годишен човек.

"Има промени в навиците за сън с напредване на възрастта. Но това не е едно от тях", казва Лайпциг. "Хората обикновено не стоят будни цяла нощ и заспиват през деня по време на важни срещи, където са наблюдавани от други."

Препоръчителното време за сън за мъж на възрастта на Тръмп е между 7 и 8 часа на нощ, добавя Лайпциг. Но средностатистическият президент спи от четири до пет часа на нощ, посочва Ейбрахам.

"Това е взискателна работа, а светът полудява"

"Целта е да се опитаме да държим нещата под контрол", подчертава Ейбрахам., наричайки липсата на сън на Тръмп "разбираема".

"Първият въпрос, който идва на ум, освен факта, че той остарява нормално и може би не спи през нощта по физиологични причини, е дали има нарушение на съня?", пита Ейбрахам. "Има ли сънна апнея?"

Преди всичко Ейбрахам казва, че е най-загрижен за начина, по който президентът показва "степен на егоцентричност, която би накарала очите на Нарцис да се замъглят", цитирайки драматурга Том Стопард.

"Това описва президента перфектно. Освен че е егоцентричен, той има грандиозен, всемогъщ поглед върху себе си", продължава Ейбрахам. "Мога да направя всичко, което искам", казва той. Ей, това включва и започване на ядрена война."

Когато в сряда Тръмп беше попитан какво би искал за 80-ия си рожден ден, той направи пауза.

"Мир за света. Мир за света", каза той в същия ден, когато заплаши да "бомбардира по дяволите" Иран.