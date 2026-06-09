Зеленски проведе международни телефонни разговори с US пратениците и Макрон

Президентът Володимир Зеленски заяви, че е провел "много позитивен“ телефонен разговор с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.

Зеленски благодари на американците за готовността им да засилят дипломатическите усилия през следващите седмици, насочени към прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

"Разбираме колко голяма част от вниманието на света е насочено към ситуацията около Иран, но нашата обща цел за мир в Европа остава на дневен ред", каза Зеленски, цитиран от украинските медии.

Украинският президент заяви, че дискусията е била фокусирана върху перспективите преди предстоящата среща на върха на Г-7 и други международни събития, планирани за юни.

Зеленски също така информира американските пратеници за оценката на Украйна за намеренията на Русия и настоящата позиция на Москва по отношение на войната.

Украйна твърди, че замразяването на фронтовата линия е най-реалистичната основа за прекратяване на огъня на този етап. Русия продължава да настоява украинските сили да се изтеглят от контролираните от Украйна части на Донбас като предварително условие за всяко споразумение – искане, което Киев отхвърли.

"Благодарен съм за думите на уважение към украинците и положителната оценка на позициите на Украйна. Благодаря ти, Америка", каза Зеленски.

Today, during a stopover at Chișinău Airport, I spoke with envoys of the President of the United States Steve Witkoff @SEPeaceMissions and @JaredKushner. A very positive conversation. I am grateful for their readiness to work as actively as possible in the coming weeks to… pic.twitter.com/XHTaB3jxLl — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 8, 2026

Преговори в застой

Тристранните мирни преговори между Украйна, Русия и САЩ по същество са в застой от февруари поради продължаващата война между Вашингтон и Техеран.

Кушнер и Виткоф са летели няколко пъти до Москва и са се срещнали с руския президент Владимир Путин на посещение на 22 януари. Пратениците преди това са се срещали с украински представители, но все още не са пътували до Киев.

В отворено писмо, публикувано на 4 юни, Зеленски предлага среща лице в лице, за да обсъди прекратяването на повече от четири години пълномащабна война. Писмото бележи първото директно публично обръщане на Зеленски към Путин от 2022 г. насам. Путин отхвърли предложението на Международния икономически форум в Санкт Петербург, заявявайки, че "не вижда смисъл да се среща със Зеленски“.

Телефонен разговор и с Макрон

Зеленски добави, че след полунощ е провел още един важен телефонен разговор - с френския президент Еманюел Макрон.

"Обсъдихме отново ключовите точки от разговора ни предишния ден в Лондон и координирахме следващите ни стъпки", каза украинският президент.

I had a very substantive conversation with the President of France. We revisited the key points of our discussion the day before in London and coordinated our next steps. We also discussed the details of the conversation with the envoys of the U.S. President. We must use every… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 8, 2026

Зеленски призова всички налични възможности да бъдат използвани за засилване на дипломацията и за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.