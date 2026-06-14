Кюрасао все пак вкара един гол, но Германия размаза с още седем

Четирикратният световен първенец Германия разби дебютанта Кюрасао със 7:1 в мач от група Е на Мондиал 2026, игран в Хюстън, съобщават от Gol.bg.

Бундестимът откри резултата рано-рано чрез Феликс Нмеча, но в средата на първата част получи неочакван удар, защото Ливано Комененсия вкара първия гол за островитяните на световни финали.

Последва очаквана реакция на европейците и в 38-ата минута защитникът Нико Шлотербек реализира с глава, а дълбоко в добавеното време Кай Хаверц вкара от дузпа.

Статистиката на почивката показа 16:4 удара (5:2 точни) за германците, които владееха топката в цели 71% от времето през първата част.

Интригата беше ликвидирана едва 69 секунди след рестарта на играта, когато Джамал Мусиала вкара по диагонала от малък ъгъл след подаване на Кимих.

В 68-ата минута Натаниел Браун вкара дебютния си гол за Маншафта, но през десет минути след това Денис Ундав и Кай Хаверц също наказаха противника и разгромът беше оформен.

Припомняме, че последната победа на Германия със 7:1 на световни финали дойде на Мондиал 2014 срещу домакина Бразилия, а дни по-късно Бундестимът стана и първенец на планетата...

Момчетата на Юлиан Нагелсман откриха резултата още в шестата минута. Феликс Нмеча получи топката от Флориан Виртц и на границата на наказателното поле изстреля страхотен фалцов удар към горния десен ъгъл!

Малко след това Нмеча можеше да удвои, но страховитият му далечен снаряд по диагонала профуча на сантиметри от левия страничен стълб. Хубави, но неточни удари последваха от Флориан Виртц и Лерой Сане, а символичните гости изобщо не можеха да стигнат до топката.

Точно когато не се виждаше как Кюрасао ще удържи при натиска на противника си, се случи чудото и резултатът беше изравнен. Ливано Комененсия се възползва от грешка в защитата на германците и вкара с левия крак от петнайсетина метра! В случая дори Мануел Нойер не успя да реагира.

Бундестимът реагира адекватно след почивката за хидратация и отправи опасни удари, най-добрият от които беше този с глава на Нико Шлотербек, но вратарят на съперника Руум спаси зрелищно.

В 38-ата минута логиката все пак се завърна и Германия отново поведе. Нико Шлотербек вкара с глава след асистенция на Натаниел Браун, като за защитника на Борусия Дортмунд това е първи гол с националната фланелка.

До края на първата част Германия отново доминираше тотално и дълбоко в добавеното време си взе дълбока глътка въздух, защото Кай Хаверц вкара от бялата точка след нарушение срещу Нмеча.

Едва 69 секунди след рестарта на играта интригата беше ликвидирана. Джошуа Кимих намери Джамал Мусиала отдясно и последният вкара с плътен изстрел в долния ляв ъгъл!

Последва дълъг период, в който не се случваше нищо сериозно, най-вече по вина на Маншафта, защото момчетата на Нагелсман видимо намалиха оборотите, пазейки се от евентуални контузии. Чак в средата на втората част Лерой Сане изпорти чисто голово положение, излизайки сам срещу вратаря.

И ако доказаният реализатор Сане сякаш нямаше стимул да разбива клетите островитяни, то за Натаниел Браун нещата стояха по различен начин и защитникът вкара първия си гол за Маншафта след пас на резервата Денис Ундав.

Добрата игра на Ундав беше възнаградена в 78-ата минута, когато той също записа името си на светлинното табло, като този път головият пас дойде от Кимих отдясно, а Ундав вкара отблизо в долния ляв ъгъл.

В заключителната част на срещата вратарят Руум спаси тупалка на Раум в един от интересните моменти за второто полувреме, но в 88-ата минута нямаше какво да стори при копването на Кай Хаверц. За нападателя на Арсенал това се оказа и втори гол в мача.