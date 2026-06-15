Зеленски за атаката: Сериозно престъпление срещу християнската култура

През нощта поредна руска атака порази историческата катедрала "Успение Богородично“ в Киево-Печерската лавра, един от най-значимите религиозни и културни обекти на Украйна.

Президентът на страната Володимир Зеленски, че в момента не само столицата Киев, но и Харков полага усилия за справяне с последиците от ударите през нощта.

Киево-Печерската лавра, лабиринтен манастирски и пещерен комплекс, който съхранява едни от най-почитаните светилища и реликви на Украйна, беше подложен на директен огън - това е вторият удар срещу мястото на пълномащабната война на Русия и едва третият след Втората световна война. Катедралата първоначално е построена през 11 век като част от по-широкия манастирски комплекс.

Efforts to deal with the aftermath of the Russian strikes are ongoing in Kyiv, as well as in Kharkiv. Last night, the Russians launched more than 60 missiles at the capital alone. In total, 70 missiles and 611 drones were used against Ukraine. As of now, 28 people have been… pic.twitter.com/WRp6iEOu7h — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026

"Общо 70 ракети и 611 дрона бяха използвани срещу Украйна. Към момента в столицата са убити 28 души. Моите съболезнования на всички техни семейства и близки. Руски удар по Киево-Печерската лавра подпали катедралата "Успение Богородично“ - църква, чиято история датира от 11 век", написа Зеленски в социалната мрежа.

По думтие на президента това е "едно от най-сериозните престъпления на Русия срещу християнската култура до момента". Зеленски добави, че пожарът на покрива на катедралата вече е потушен.

"В Харков руснаците извършиха повторен удар срещу нашите спасители, докато гасиха пожар на мястото на по-ранен удар по промишлено съоръжение. Досега, за съжаление, петима души са потвърдени загинали. Моите съболезнования на всички техни семейства и близки. Девет души са ранени. В Днепър Русия удари територията на жп гара, колеж и няколко предприятия", каза украинският лидер.

Киевската, Днепровската, Донецката, Запорожката, Сумската и Николаевската области също бяха подложени на атаки.

"По този начин Русия показва на света намерението си да продължи войната. Много е важно да има отговор от страните от Г-7, които сега се събират на срещата на върха – и този отговор да бъде решителен и съществен: по-голям натиск върху агресора и повече подкрепа за противовъздушната отбрана на Украйна, особено за противобалистичните способности. Благодаря на всички, които ни помагат да защитим човешки животи", каза още Зеленски.