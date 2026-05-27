Бъдещата кралица на Норвегия е в тежко здравословно състояние

Здравето на бъдещата кралица на Норвегия се е влошило драстично през последните седмици на фона на дългогодишната ѝ борба с белодробна фиброза, разкри съпругът ѝ.

52-годишната престолонаследница Мете-Марит за първи път публично обяви битката си със състоянието, при което дишането става все по-трудно поради белези на белите дробове, през 2018 г.

Сега престолонаследникът Хокон с тъга разкри, че състоянието на престолонаследницата се е влошило значително, само десет дни след като беше снимана с носна канюла на детския парад по случай Деня на Конституцията на страната на 17 май.

"Престолонаследницата е сериозно болна и мисля, че напоследък дори се е влошила. Тревожа се за здравето ѝ“, откровено каза Хокон във вторник.

Когато репортер попита дали кралското семейство може да бъде поставено в списъка за трансплантация на бял дроб, принц Хакон отговори: "Това зависи от лекарите, това е медицински въпрос. Те са тези, които решават кога трябва да се случи, кога е правилно. Но мисля, че напоследък състоянието ѝ се е влошило много, за съжаление".

Здравословните проблеми за принцесата идват на фона на един от най-трудните периоди за норвежкия трон в съвременната епоха, след като синът на Мете-Марит, Мариус Борг Хьойби, беше обвинен в изнасилване и сексуално посегателство през юни миналата година.

Тежка диагноза

Когато за първи път разкри опустошителната си диагноза пред света, Мете-Марит обясни, че белодробната фиброза "означава, че работоспособността ми ще варира“, за да се приспособи към лечението ѝ, включително "периоди от време без официална програма“.

"В продължение на няколко години редовно имах здравословни проблеми и сега знаем повече за това какво е свързано. Състоянието означава, че работоспособността ми ще варира. Престолонаследникът и аз избираме да направим това публично сега, отчасти защото в бъдеще ще има нужда да се планират периоди от време без официална програма за приспособяване към лечението и когато болестта е по-активна", споделя принцесата.

През септември тя обяви, че ще се оттегли от задълженията си, за да "претърпи едномесечна белодробна рехабилитация“.

Белодробната фиброза е нелечима и се влошава с времето, но лекарят на норвежкото кралско семейство, професор Кристиан Бьоро от Националната болница, каза, че са наблюдавали състоянието ѝ от няколко години и "прогресията на заболяването е била бавна през този период“.

Не се знае много за необичайния вариант на фиброза, открит в белия дроб на Мете-Марит, но според Кралския дом "съществува широк консенсус, че за разлика от други по-често срещани видове белодробна фиброза, тя не е свързана с фактори на околната среда или начина на живот“.

По-рано този месец принцесата направи рядка публична поява за парада на конституцията - един от първите пъти, когато кралската особа е забелязана да носи кислородна маска, за да подпомогне дишането си на публично събитие.

Заедно със съпруга си, на 52 години, и сина си, принц Свере Магнус, на 20 години, семейството наблюдава детския парад от резиденцията си, Скаугум в Осло, Норвегия.

Триото показа смело лице, махайки към камерите с широки усмивки, на фона на невероятно труден период за норвежкото кралско семейство.