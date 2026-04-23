Защо Перу отлага сделката си за Mammoth F-16

Миналата седмица гигантът в аерокосмическата и отбранителната индустрия „Локхийд Мартин“ направи на перуанското правителство забележителна оферта. Тази седмица Лима изглежда е отказала, поне засега.

След като Fuerza Aérea del Perú (Перуанските въздушни сили/FAP) обявиха, че са избрали произведения в САЩ F-16 Fighting Falcon пред шведския JAS 39 Gripen E/F и френския Rafale, Lockheed Martin се опита да подобри първоначалната оферта за дузина F-16 Block 70 изтребители за 3,42 милиарда долара, като я удвои до 24 Fighting Falcons за 3,5 милиарда долара. Това би осигурило на FAP два пъти повече от най-модерните F-16 за само около 80 милиона долара, или по-малко от половината от цената на един изтребител, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Перуанският президент Хосе Мария Балкасар „отложи за неопределено време подписването на договора, насрочено за миналия петък, като отмени церемонията часове преди началото ѝ“, съобщи Bloomberg през уикенда. Балкасар заяви, че решението дали да се закупят изтребителите трябва да бъде взето от бъдещия лидер на Перу по-късно тази година.

"Поради нестабилността на правителството, в което се намираме, едно правителство, което не е избрано чрез всеобщо гласуване, не може да ангажира толкова много средства", заяви Балкасар – третият поред временен президент на Перу от 2022 г. насам и осмият за десетилетие – в радиоинтервю в петък.

Балкасар ще напусне поста си през юли. 83-годишният ляв президент, който принадлежи към марксистко-ленинистката партия „Перу Либре“, пое поста като временен лидер на страната след отстраняването от длъжност на предшественика му Хосе Джери, който беше свален от власт заради обвинения в корупция. Балкасар спечели мнозинство от гласовете сред законодателите на страната, но не беше избран от самите избиратели, което теоретично ограничава легитимността на важните решения, взети по време на неговото управление.

Все пак решението да не се пристъпи към закупуването на F-16, дори и само временно,

може да се разглежда като пропускане на наистина добра сделка, която би гарантирала тесни връзки с Вашингтон. Ако Перу реши да изчака, докато наследникът на Балкасар встъпи в длъжност през юли, няма гаранция, че „Локхийд Мартин“ ще се почувства задължена да предложи същите условия в бъдещ договор.

"Сега притеснението е, че Перу може да е на път да пропусне най-силната си възможност досега да си осигури партньорство в областта на отбраната със САЩ и че Lockheed може да отмени или преразгледа офертата си с по-високи цени и по-дълги срокове за доставка“, пише Bloomberg, цитирайки двама бивши „високопоставени перуански служители", които са участвали в преговорите по договора с Lockheed Martin.

Изборите в Перу няма да бъдат решени за известно време

Перуанците гласуваха в първия тур на президентските избори в неделя, 12 април, като гласуването беше удължено с още един ден след закъснения в разпределението на бюлетините. Кейко Фухимори, бившата първа дама на Перу (при баща си Алберто Фухимори) и по-късно десница конгресменка, се класира на първо място; кандидатите на второ и трето място постигнаха почти равенство, което наложи преброяване.

Никой кандидат не достигна 50 процента от гласовете, а Фухимори и победителят от преброяването ще се изправят един срещу друг във втори тур на 7 юни. Победителят ще встъпи в длъжност на 28 юли, денят на независимостта на Перу.

Едва през 2024 г. тогавашният президент Дина Буларте, преди импийчмънта си, обяви, че Перу ще подкрепи придобиването на 24 нови изтребителя за ВВС на стойност 3,5 милиарда долара, които да заменят остаряващата флота от съветски МиГ-29 (наименование на НАТО „Fulcrum“) и френски Mirage 2000. Програмата трябваше да бъде финансирана чрез вътрешни заеми в размер на 2 млрд. долара през 2025 г. и допълнителни 1,5 млрд. долара през 2026 г.

Lockheed Martin, Saab и Dassault Aviation подадоха оферти, като шведският Saab JAS-39 Gripen беше считан за фаворит. Въпреки това, F-16 беше избран, защото Лима предпочете по-високите му стандарти за производителност пред тези на Gripen.

Lockheed Martin не е направила изявление дали ще запази настоящите условия на сделката до юли. Аерокосмическият изпълнител може да прояви търпение, докато чака сделката да бъде ратифицирана, като се стреми да запази позициите си в Латинска Америка. Но тази твърдост може да не продължи вечно.