101-годишният дядо Ганчо разкрива рецептата за дълголетието си

На почти 101 играе шах и карти в пенсионерския клуб. Това е историята на Ганчо Йончев от Сухиндол. По професия учител по френски и психология.

Започва работа през 1951 години

След като завършва "Френска филология" и "Педагогика" в Софийския университет, Ганчо Йончев започва работа като учител през далечната 1951 година в гимназията в родния си град Сухиндол.

"На 32 години съм преподавал френски, "Психология и Логика", сподели той пред Bulgaria On AIR.

За тежките моменти в живота

Преживял тежки моменти и житейски перипетии, днес стогодишният Ганчо Йончев е сам на този свят.

"От първата съпруга, която почина съвсем млада - на 32 години, аз овдовях със седемгодишно момченце. Принудих се да потърся другарка в живота си - една моя колежка, с която преживяхме цели 59 щастливи години. Почина след катастрофа", допълни Йончев.

Неговото семейство днес са личният му асистент и приятелите от пенсионерския клуб, с които играят шах и табла.

"Приемат ме като възрастен роднина и полагат големи грижи за мен - всяка сутрин ме пита как съм, кара ме в клуба, където убивам самотата, гледам как играят карти", разкри още столетникът.

Почивката е част от рецептата за дълголетие

Рецептата за дълголетия за дядо Ганчо е активна физическа и умствена дейност, умерен режим на хранене и почивка.

"Не съм очаквал да живея сто години. Съдбата така е решила. Лягам си в 21:15 часа - слушам последните новини и си лягам. В последните години спазвам добър хранителен режим, като не употребявам много солено, не употребявам тлъсто. Позволявам си чашка- две червено вино", призна той.

Днес той се радва на голямо уважение от съгражданите си и бившите си ученици. А преди три години бе удостоен със званието "Почетен гражданин на Сухиндол".

