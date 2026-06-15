ДБ за Скопие: Конфронтацията със София е в полза на режима на Путин

"Демократична България" осъди категорично палежа на български дипломатически автомобили в Скопие и го определи като пореден акт на омраза срещу България.

От формацията изразиха благодарност към българските дипломатически и консулски служители за навременната им реакция, като подчертаха, че те са действали бързо и хладнокръвно.

Според позицията на "Демократична България" вандалският акт е станал възможен на фона на ескалацията на антибългарската реторика и поведение от страна на официалните власти в Северна Македония през последните месеци.

От формацията настояват отговорните фактори в Скопие "да се опомнят" и да променят курса на конфронтация с България. По думите им този подход нанася тежки щети не само на двустранните отношения със съседната страна - първата в света, признала правото на македонците да имат своя държава, но и поставя трудни за преодоляване препятствия пред пътя на Северна Македония към Европейския съюз.

В позицията се посочва още, че този курс е в полза на режима на Владимир Путин и неговите сателити на Балканите.

Dnes.bg припомня, че по-рано днес неизвестен извършител запали автомобили на българското посолство в центъра на Скопие.

По първоначална информация нападателят е залял със запалителна течност автомобил "Сузуки Витара", след което го е подпалил. Огънят впоследствие се е прехвърлил и върху втори автомобил, паркиран наблизо.

След извършването на палежа нападателят е избягал. Към момента той се издирва от полицията.

Районът около дипломатическата мисия беше отцепен, а на място бяха изпратени полицейски екипи. Няма данни за пострадали хора.

До момента властите в Северна Македония не са съобщили подробности за извършителя и мотивите за атаката.

Случаят идва в чувствителен момент за отношенията между София и Скопие и се очаква да бъде разследван с повишено внимание от службите за сигурност.