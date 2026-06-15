Посланиците на Великобритания, Германия и Франция в Русия не са казали нищо ново по време на срещата си в руското външно министерство миналата седмица, заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция след срещата си с президента на Беларус Александър Лукашенко, съобщи ТАСС.

По думите му Европа прави погрешни изводи от настоящата ситуация, смятайки, че Русия "губи", поради което си позволява да поставя ултиматуми. Според него тези очаквания са илюзорни.

Лавров изрази надежда, че специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър по време на визитата си в Русия ще представят плановете на Вашингтон за изпълнение на договореностите по Украйна.

Урегулиране на конфликта в Украйна

Ситуацията около украинската криза е била във фокуса на разговорите с президента на Беларус Александър Лукашенко:

"Говорихме за международните въпроси. Безусловно, ситуацията около украинската криза беше в центъра на вниманието, както редовно се случва по време на срещите между нашите лидери."

Русия остава ангажирана с договореностите, постигнати на срещата на върха в Аляска, и очаква те да бъдат реализирани на практика:

"Ние сме ангажирани с договореностите, постигнати на 15 август миналата година в Аляска. Президентът на Русия Владимир Путин нееднократно е заявявал, че е приел предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп. Разчитаме съгласуваната позиция, изработена на основата на американското предложение, да бъде приложена."

Според Лавров конфликтът в Украйна продължава и затова е необходимо да се направи всичко възможно „справедливостта да възтържествува“.

По думите му това се отнася преди всичко до "правата на руските хора, които киевският режим от години се опитва напълно да лиши от тези права".

Европа прави погрешни изводи, смятайки, че Русия губи, а Украйна печели:

"Европейците в настоящата ситуация правят погрешни изводи, че Русия губи, а Украйна побеждава, затова могат да поставят ултиматуми с надеждата, че Русия ще ги приеме."

Изчисленията на Европа, че може да поставя ултиматуми на Русия, са илюзорни:

"Тези разчети, разбира се, преследват неподходящи цели и са напълно илюзорни."

Среща с посланиците на Великобритания, Германия и Франция

Лавров заяви, че посланиците на трите държави не са представили нищо ново по време на срещата в руското външно министерство:

"Не донесоха нищо ново, но настойчиво се опитват да предлагат услугите си, очевидно без желание да останат встрани от процеса."

Визитата на Уиткоф и Къшнър в Русия

Москва очаква специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да разяснят как Вашингтон възнамерява да изпълни договореностите по Украйна:

"Разбира се, ще разчитаме да ни информират как американците планират да изпълнят договореностите, които изцяло се основават на тяхното предложение."

Отношенията с Беларус

Лавров е обсъдил с Лукашенко предстоящите съвместни събития през юни, включително международен културен форум и форум в Брест, посветен на началото на Великата отечествена война.

В рамките на форума в Брест ще се проведе заседание на Парламентарното събрание на Русия и Беларус.

В близките дни предстои двустранна среща между премиерите на Русия и Беларус Михаил Мишустин и Александър Турчин.

Според Лавров интензивният диалог между двете страни допринася както за развитието на Съюзната държава, така и за поддържането на тесните човешки връзки, които той определи като "най-важната и най-здрава основа на братските отношения" между Русия и Беларус.